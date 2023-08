Circula audio atribuido a Antonio Taveras, donde dice gastó RD$250 MM para ganar senaduría

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este sábado circula un audio que supuestamente fue filtrado y se le atribuye al actual senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien dijo que gastó RD$250 millones para ganar esa plaza.

En el audio que se le atribuye al legislador, se le escucha decir que esa posición lo que ke trae es problema y que inclusive, en Los Alcarrizos lo estaban buscando para quitarle la vida.

Asimismo, revela que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no le entregó ni un solo peso para su campaña y que en las contiendas electorales del 2024, no está dispuesto a gastar esa suma de dinero.

!Si tú te quieres quedar con esa vaina te queda, -no, yo no soy perremeísta- tú dices en toda parte, deben de agradecerme c… que yo gasté 250 millones en esta m…, para ganar la provincia, el PRM no me dio un maldito chele, y ahora, no estoy dispuesto a gastarlo, a mi no me importa si voy o no voy», le expresó a una persona con quien hablaba.

El audio fue difundido a través de sarmiento24h.

Relacionado