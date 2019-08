Cineasta dominicano participará en festival Oaxaca Film Festival en México

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.-El cineasta Ray Hungría, pone en alto el nombre de la República Dominicana a nivel internacional, con su participación del 4 y 10 de octubre en el Oaxaca Film Festival, uno de los más importantes festivales del mundo.

“Jenni”, cortometraje del cineasta dominicano ganador de más de 12 premios internacionales, llega al Oaxaca Film Festival

Hungría, uno de los primeros dominicanos en entrar en el Oaxaca Film Festival, consiguió su ticket de entrada con su cortometraje “Jenni”, el cual forma parte del 3% de filmes en ser seleccionados, entre más de 9 mil películas de al menos 126 países.

El drama del productor, guionista y director radicado en la ciudad de New York, también formará parte de la muestra de Cine Dominicano en Madrid, proyectándose en la inauguración de la VIII edición de “TC-TD 2019″ el 16 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes en la ciudad de Madrid, España.

El cortometraje ha sido ganador de otros 12 premios internacionales, entre ellos: Mejor Drama, en el Best Shorts Competition y Best Drama, en el Top Short Film Festival, en Los Ángeles, California; Mejor Drama en el Festival de Cine Alternativo de Toronto, Canadá, entre otros.

Este film es protagonizado por la destacada actriz criolla, Wendy Regalado, quien da vida al personaje de Jenni, y quien fue ganadora, con este proyecto, de mejor actriz de reparto en el Hollywood Horror Blood Film Festival.

“Jenni”, es un drama de la vida real, que presenta un conflicto entre una madre y su hija, y la relación de esta última con su mejor amiga, quien está a punto de practicarse un aborto.

Además de Regalado, el elenco está compuesto, por la destacada actriz Lia Chapman, también ganadora del premio como Mejor Actriz de Reparto en Hollywood, y la gran actriz puertorriqueña, Venuz Del Mar. El cortometraje “Jenni”, fue concebido por su autor mientras tomaba un café en Londres con unos amigos, inspirándose en una historia del momento.

SOBRE RAY HUNGRÍA

Ray Hungría se graduó de la New York film Academy, considerada como una de las mejores escuelas de cine en el mundo. Es Miembro de la academia de Arte y Ciencia en USA y es también Juez de los prestigiosos premios Emmy.

Actualmente, Hungría está trabajando en varios proyectos, bajo su productora Eslac New Media, uno de ellos, un largometraje de acción que será filmado en New York, teniendo como Co director a su socio, el director español Jaime García.

Relacionado