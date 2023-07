Cigarro Dominicano Celebra su 10mo Aniversario con el excepcional Foro empresarial “Generaciones Tabaqueras”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por primera vez en el mundo, en República Dominicana, CIGARRO DOMINICANO, Medio Especializado del portafolio de Pigat SRL, ha reunido a ocho prestigiosas Familias Tabaqueras de Generaciones en un Foro Empresarial, único en su clase, para celebrar su Décimo Aniversario. El grandioso evento tuvo lugar en el salón Piantini del JW Marriott Santo Domingo, finalizando con un Cocktail Party en su terraza Vertygo 101.

La Industria del Tabaco y del Cigarro en República Dominicana es una de las pocas que conserva empresas familiares que han estado involucradas en el negocio por muchas generaciones. En el Foro, Familias de tres, cuatro…seis generaciones en el sector, expusieron la transmisión de su Cultura y Tradición de abuelos, a padres, a hijos, a nietos; conversaron sobre el relevo generacional, sobre los retos que debieron superar, así como de los aportes que hizo cada generación, que permitieron prosperar sus negocios, convirtiéndolos en empresas de renombre a nivel internacional, que llevan el orgullo de ser las productoras del Mejor Cigarro Premium del Mundo, el Cigarro Dominicano.

La pasión por el tabaco, por el cigarro, un producto Marca País, declarado por el Congreso Dominicano como Patrimonio Cultural de la República Dominicana, inspiró a CIGARRO DOMINICANO a crear este evento para celebrar su 10mo. Aniversario, en el que expusieron figuras de renombre como Carlos -Carlito- Fuente, de Arturo Fuente Cigars; Manuel -Manolo- y Raquel Quesada, de Quesada Cigars; Augusto -Fufi- y Nirka Reyes, de De Los Reyes Cigars; Mercedes Méndez y Siegfried Maruschke, de José Méndez & Co; Osvaldo Radhamés, Elba y Radhamés Rodríguez, de Artista Cigars; José Arnaldo -Jochy- Blanco, de Tabacalera Palma; Litto y Antonio -Tony- Gómez, de La Flor Dominicana; finalizando con la exposición de la Familia Kelner, encabezada por Hendrik Kelner y sus hijos Mónika, Hendrik y Klaas Pieter Kelner, bajo la conducción de la prestigiosa Maestra de Ceremonias Saraida de Marchena.

Los Moderadores del foro fueron Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES); Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE); José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y Jaime Licairac, gerente de exportación de ProDominicana.

A su llegada al Foro, los invitados eran recibidos con cava, café, apetitosos aperitivos y la excepcional música de Sandy Gabriel y tras finalizar el mismo disfrutaron de un espectacular Cocktail Party con abundantes cigarros Premium, exclusivas bebidas, deliciosos entremeses y música de Dj Willy hasta bien entrada la noche.

Este grandioso evento fue posible gracias al patrocinio de las empresas InterTabac, Atlantic Caribbean Packaging, Smurfit Kappa, Banreservas, ICP Packaging, JW Marriott Santo Domingo, AFP Reservas, Cabinet Tabaco Boutique, Equifax, Grupo Peralmar, Infotep, Meliá Hotels International, Reid & Co, IqTek, CEPM, Casa de Campo, CNZFE, Abam Cigars, ADOZONA, Almacenes Hatuey, Aquateam, Arcadio Díaz, Arla Quesos, Arnold André, Artista Cigars, Arturo Fuente Cigars, ASONAHORES, Boveda Inc, Café Kora, Caoba Cigars, Corporación Zona Franca Santiago, Davidoff Cigars, De Los Reyes Cigars, DJ Willy, Don Lucas Cigars, E. P. Carrillo, General Cigar Dominicana, Gold Studio, Henry Coradín RRPP, Innova Marketing Group, Intercigar, José Méndez & Co, Kelner Boutique Factory, Kelner Cigars, La Aurora, La Flor Dominicana, Maricha by Yesmín Serulle, Markatel, PDR Cigars, Phresh, PROCIGAR, ProDominicana, ProIndustria, Quesada Cigars, Radisson Santo Domingo, Saga Music, Sembra Vinos, Tabacalera de García, Tabacalera Palma, United Brands, Víctor Sinclair y Villiger Cigars.

Relacionado