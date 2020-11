(VIDEO) Cierre de puente Duarte en dirección Este-Oeste genera caos en Santo Domingo Este

View this post on Instagram

El cierre improvisado este jueves del puente Duarte, en dirección Este-Oeste por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (@digesettrd ) ha provocado un caos a muchos conductores que en este momento hacen malabares para poder llegar hacia su lugar de destino. La situación ha irritado a muchos conductores, que han tenido que hacer rejuego por calles alternas del sector Villa Duarte para poder lograr su objetivo. Criticaron la decisión tomada por parte de la Digesett, en el sentido de que la institución debió avisarlo con antelación para evitar la amarga situación. “Es un verdadero abuso lo que hace la Digesett, Dios mío qué es lo que estamos pagando”, expresó en tono enojado un conductor. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD