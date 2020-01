Cierran varios establecimientos por presencia de menores de edad y venta de sustancias controladas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP), a través del programa Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), procedió al cierre de varios negocios de expendio de bebidas alcohólicas, por la presencia de menores de edad, armas de fuego y obstrucción de la vía pública.

Los operativos fueron realizaron en conjunto con la Procuraduría General de la República, representada por la magistrada Olga Diná Llaverías, directora nacional de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes; el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (CONANI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), del Ministerio de Defensa.

Mediante los mismos fueron supervisados 32 negocios, de los cuales fueron cerrados por la presencia de menores y obstrucción de la vía pública el “Súper Colmado el Baratón AyE”, “Colmado Cancino II”, “Colmado el Rubio” y “Colmado La Tablita”, ubicados en Invivienda, Cancino, Urbanización Italia, y Ensanche Felicidad, respectivamente.

Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego, una marca Carandai, serie No. G32064, en zonas aledañas al “Colmado Soto” (el mismo no fue notificado puesto que el arma no estaba dentro del establecimiento), y la otra marca Bersa, serie No. 382993,encontrada en el “Colmado La Tablita”. En tal sentido, el MIP informó que serán canceladas las licencias de porte y tenencia a los ciudadanos que se les incautó las armas de fuego.

Durante el recorrido preventivo, y tras haber realizado las labores de inteligencia de lugar, en el recinto para eventos espacio 401, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza casi esquina Abraham Lincoln, donde se llevaba a cabo la actividad “El Rapa Party”, miembros de la DNCD arrestaron tres personas, dos hombres y una mujer, a quienes les ocuparon decenas de pastillas de éxtasis y varios gramos de marihuana, productos que fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su debida identificación.

A los detenidos se les retuvo un vehículo Jeepeta Ford Scape, donde los agentes de la DNCD encontraron sustancias de denominación sospechosa; varios celulares, y un aparato para transacciones de pago electrónico (verifone).

Las labores preventivas fueron llevadas a cabo, además, en los sectores Villa Carmen, Urbanización Duarte, Cancino I, Villa Faro, Savica de Mendoza, Mandinga, Los Mina Norte y Sur, La Esperanza, Los Tres Brazos, El Brisal y Carretera Mella, dirigidas por el coronel Franklin Grullón y el coronel Víctor Méndez, y la coordinadora operativo COBA, licenciada Norjan Sosa.

En ese sentido, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, informó que estos operativos de supervisión, que se realizan en todo el territorio nacional, son un mecanismo preventivo para hacer cumplir las leyes y disposiciones y se realizan de manera conjunta con otras instituciones, como la DNCD. De igual forma, advirtió que serán drásticos con los negocios donde se determine que se comercializan sustancias controladas.

