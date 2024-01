Cierran cuenta para defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en EEUU

El expresidente Juan Orlando Hernández ofrece declaraciones a la prensa. Fuente externa.

EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA.- La exprimera dama de Honduras Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta juicio por narcotráfico en Estado Unidos, denunció este miércoles que la cuenta que había sido abierta para recaudar fondos para la defensa de él, ha sido cancelada.

«Aquellos que no quieren que la verdad se sepa hicieron una campaña para detener la recaudación de fondos a través de la página Go Fund Me para pagar la defensa de @JuanOrlandoH», escribió García en la red social X (antes Twitter).

Agregó que «la campaña de odio» contra Hernández «no para» y que «sigue siendo perseguido por las acciones que impulsó en contra de la criminalidad organizada y a favor de las familias hondureñas».

«Es un día muy triste para nuestra familia, pero también nos sentimos indignados», subrayó la esposa del exmandatario, quien permanece recluido en Nueva York, desde abril de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos, que lo acusa por narcotráfico.

«Todos tenemos derecho a la defensa, es un derecho humano» y agradeció «a todos los que nos apoyaron y a quienes nos siguen apoyando. ¡No nos detendrán, la verdad saldrá a la luz! Juan Orlando es inocente, pronto volverá», señaló.

El pasado día 14, García pidió ayuda para contratar «un equipo de defensa adicional» a favor de su esposo.

«A usted que hoy me ve le pido su ayuda: Necesitamos contratar un equipo de defensa adicional que apoye a Juan Orlando y al abogado (Raymond) Colon. Por ello como familia hemos abierto una página de Go Fund Me (https://gofund.me/3a11f9c3) para recibir sus donaciones y apoyar en esta causa por la justicia y la verdad», dijo García.

La semana pasada el juez Kevin Castel desestimó una petición de Hernández y su abogado Colon de aplazar la fecha del juicio en Nueva York contra el expresidente hondureño, previsto para el 5 de febrero, aduciendo razones de salud.

García señaló que «el juez Castel no autorizó prorrogar (de 30 a 45 días) el inicio del juicio ni la asignación de un abogado de la defensa pública para ayudar a @JuanOrlandoH».

Según lo que ha trascendido en Tegucigalpa, la familia de Hernández espera recaudar unos 300.000 dólares para la defensa del exmandatario, pero hasta el martes solo habrían logrado alrededor de 26.000 dólares.

Hernández fue extraditado el 22 de abril de 2022 a Estados Unidos, donde enfrenta juicio por tres delitos que le imputan: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento, por lo que podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

El 10 de mayo de 2022, el expresidente se declaró no culpable en un tribunal federal de Nueva York de los crímenes de los que le acusa el Gobierno de Estados Unidos.

«No culpable, su señoría» respondió Hernández a la pregunta del juez Kevin Castel sobre cómo se declaraba de los cargos presentados contra él.

Relacionado