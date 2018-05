Cientos de venezolanos marchan en Madrid contra la “farsa” de elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Cientos de venezolanos, entre ellos el exalcalde de Caracas y líder opositor venezolano Antonio Ledezma, se manifestaron hoy en Madrid contra lo que consideran “farsa” de elecciones presidenciales que se celebran hoy en su país y para pedir a la comunidad internacional que no respalde los resultados.

Asimismo, pidieron la liberación de los políticos presos y criticaron al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Venezuela como observador, por “decir que los comicios van a ser libres”.

En la marcha, que recorrió el centro de la capital, los manifestantes portaron una gran bandera de Venezuela y pancartas con consignas como “Venezuela Libre”, “Queremos libertad” y “No más dictadura en Venezuela”.

También algunos asistentes a la protesta llevaban cruces negras con los nombres de jóvenes y “presos políticos” del país.

“Queremos denunciar ante el mundo la farsa electoral que se está perpetuando y se está realizando en Venezuela y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que siga solidaria con nuestra causa y que debe seguir presionado a una narcotiranía que quien la preside está al margen de la ley”, dijo Ledezma a los medios.

El líder opositor consideró que las elecciones son una “farsa, truco, trampa y una estafa”, pues “no son libres y no hay auditoría, sino observadores que son amigos incondicionales del régimen de Maduro, como Zapatero, que deja muy mal parado el gentilicio de los españoles”.

A la protesta de Madrid también asistió el opositor venezolano Léster Toledo, huido de la justicia de su país, quien indicó a los periodistas que en Venezuela “hay una coronación de Nicolás Maduro en una especie de yo contra yo: no hay candidatos opositores, no hay partidos de oposición y hay un intento de lavar la cara a Maduro y su intento de seguir en el poder”.

“Pedimos a la Unión Europea que no avale el resultado de las elecciones”, señaló Toledo, y añadió que mientras siga Maduro en el poder “la crisis humanitaria y política no va a cambiar”.

Un total de 20,5 millones de venezolanos están convocados hoy a las elecciones presidenciales, en las que la mayoría de la oposición no se presenta por considerarlas “fraudulentas”.

Además del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, se presentan también el opositor y chavista disidente Henri Falcón, el expastor evangélico Javier Berucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Relacionado