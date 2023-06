(VIDEO) Cientos de seguidores chinos salen a recibir a Messi en Pekín

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- Cientos de seguidores chinos acudieron este sábado al aeropuerto de la ciudad y al hotel Four Seasons de Pekín para recibir a Leo Messi, que llegó esta mañana a la capital china para unirse a la concentración de la selección argentina para el amistoso que disputará el jueves contra Australia en la capital china.

Cientos de personas se reunieron frente al mencionado hotel desde esta mañana para ver de cerca de la llegada de Messi y del resto de jugadores que llegaron con él.

Una hora después de la llegada del astro argentino, el hashtag «Messi ya está en Pekín» se convirtió en el tema más visto de la red social Weibo, con más de 120 millones de entradas.

Lionel Messi went to Beijing, China and this reception is crazyyyyyy!

This man doesn't really know he's LIONEL MESSI

🐐🐐🐐 pic.twitter.com/dUM8Kmzzk2

— 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 (@ChaaliiyKay) June 10, 2023