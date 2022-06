Cientos de personas y otras entidades se unen a marcha en favor del autismo; piden autoridades hacer suyos reclamos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ciento de personas y entidades se unieron ayer a la marcha de la Fundación Damas de Negro, la cual reclama la aplicación de la Ley 05-13, que ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad.

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que participó en la marcha, indicó que la entidad se suma a todas las iniciativas que vayan en procura de igualdad y equidad, por lo que en este domingo se unió a la marcha de la Fundación Damas de Negro, que acudieron al Congreso Nacional a exigir la aplicación de la legislación.

Destacó que conjuntamente con el esfuerzo que ha hecho el comunicador Graymer Méndez y la Fundación Damas de Negro, “lo que busca es crear las oportunidades para que nuestros niños, niñas y adolescentes con autismo puedan integrarse como dice la Constitución en su artículo 8, en la función del Estado: La protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social”.

Méndez pide Abinader hacer suyos clamores por autismo

De su lado, el comunicador Graymer Méndez solicitó este domingo al presidente Luis Abinader y a la Primera dama, Raquel Arbaje, hacer como suyos los clamores que se vienen haciendo por las políticas de inclusión a favor de las personas con autismo y otras condiciones.

“Un mensaje al presidente y a la primera Dama, Raquel Arbaje: Asuman esto no como funcionarios, oiga bien presidente, no lo asuma como funcionario, asúmalo como un ser humano que se conduele y se apropia de esta causa. Hágala suya presidente, háganla suya todos los funcionarios “, manifestó.

Durante su intervención en la marcha por el autismo, Méndez explicó que no es posible que en la República Dominicana pueda establecerse un estado democrático, social y de derecho, si no se tiene bajo la protección social a los que no se pueden valer por sí mismos.

De igual forma, adelantó que próximamente se estarán acercando a las instituciones que están obligadas a cumplir con las personas que padezcan una condición.

En la marcha por la citada condición, también estuvieron personalidades como el senador pro Santiago Rodríguez, Antonio Marte, el artista Fernando Villalona, el primer joven con autismo graduado de comunicación en el país, Alcibíades Polanco, entre otros.

La caminata partió desde la intersección de las avenidas José Contreras y Enrique Jiménez Moya, también cuenta con el respaldo de varios gremios e instituciones, como la Asociación Dominicana de Abogados, el Colegio Dominicano de Psicólogos y otras entidades.

La ley 05-13 sobre discapacidad ya se encuentra reglamentada, no obstante, las personas que forman parte del trastorno del espectro autista de todo el país, así como otras condiciones, no han logrado que se cumplan sus derechos.

