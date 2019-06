Cientos de perros de EEUU participan en investigación de vacuna del cáncer

EL NUEVO DIARIO, DENVER .- Cientos de perros de Estados Unidos participan desde este miércoles en un estudio en tres universidades estadounidenses para comprobar la efectividad de una vacuna del cáncer canino que, de tener éxito, podría conducir a una similar para los humanos.

El estudio se realiza de manera conjunta por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) en Fort Collins, la Universidad de California en Davis y la Universidad de Wisconsin en Madison, gracias a un subsidio de 6,5 millones de dólares otorgado por el Proyecto Filantropía Abierta.

Los canes que cumplan con los criterios de selección recibirán al azar una vacuna o un placebo durante los exámenes rutinarios, que prevén realizar las universidades a partir de ahora y durante los próximos cinco años.

En total, se espera que 800 perros sanos y de edad media contribuyan a evaluar la efectividad de la nueva vacuna que, según el comunicado difundido por CSU, ya se ha usado con éxito para prevenir el cáncer entre ratones.

El experimento será dirigido por Douglas Thamm, director de investigaciones clínicas en el Centro “Flint” de Cáncer Animal, en el Hospital Veterinario “James L. Voss”, de CSU Fort Collins.

“Como uno de los principales centros de investigaciones de cáncer animal en el mundo, CSU y nuestro equipo estamos en una excelente posición para conducir estos ensayos clínicos. Confiamos en nuestras contribuciones a este innovador estudio”, indicó Thamm en un comunicado.

Se espera que entre los perros que reciban placebos, la incidencia de cáncer esté entre los parámetros normales. A la vez, los que reciban la vacuna deben generar los datos necesarios para determinar si esa solución previene o retrasa el cáncer canino.

Si uno de estos animales contrae cáncer mientras forma parte del estudio, sin importar que haya recibido la vacuna o un placebo, recibirá diagnóstico y tratamiento en el hospital veterinario correspondiente.

Los ejemplares deben vivir a no más de 240 kilómetros de las universidades, tener entre 6 y 10 años, pesar por lo menos 5 kilogramos y no tener antecedentes de cáncer o de enfermedades autoinmunes. No todas las razas serán aceptadas.

Las investigaciones se basan parcialmente en un reciente estudio a cargo del doctor Stephen Johnston, del Instituto de Biomedicina de la Universidad Estatal de Arizona, quien, contradiciendo creencias ampliamente difundidas, encontró elementos comunes entre distintos tipos de tumores cancerosos, algo que permitió comenzar el desarrollo de una vacuna para prevenir esa enfermedad.

De hecho, fue Johnston quien seleccionó a Thamm, con quien colabora desde hace una década, para los nuevos experimentos en perros.

“Ensayar este enfoque en perros sirve como el puente perfecto para estudios en humanos. Si resulta exitoso, tendremos una nueva herramienta para prevenir el cáncer en animales acompañantes, y potencialmente décadas antes de que (la vacuna) esté disponible para humanos”, afirmó Thamm.