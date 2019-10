Cientos de expeledeístas en NY se convierten en nuevos miembros de LFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Al grito de “¡e´pa fuera que van!” y “¡ruge, ruge el León!”, cientos de ex peledeístas de la seccional Jaime Vargas de esta ciudad, se convirtieron en nuevos miembros de La Fuerza del Pueblo (LFP), en una masiva asamblea dirigida por el diputado Domingo Jiménez, enlace con el exterior y uno de los voceros del Proyecto Leonel 2020, el sábado en la noche.

En la actividad, celebrada en la iglesia cristiana Jehová Shalom en el 1729 de la avenida Boston Road y Southern Boulevard, que comenzó poco después de las 8:00, también estuvieron presentes parte de las principales figuras del proyecto leonelista, entre ellos el embajador Juan Isidro Martínez, Gustavo Rodríguez, Ramón Santana, Francisco Robles y otros.

Representaciones de movimientos del sector externo, como “Los 300 con Leonel”, presidido por Gerardo Rosario, se sumaron al apoyo.

Jiménez, hizo una larga exposición sobre los pasos que se dieron para con formar La Fuerza del Pueblo, diciendo que ya tenían varias semanas en los arreglos con la dirigencia del PTD para el cambio de nombre.

Resumió las posibilidades de armar una coalición opositora, con la que los leonelistas estiman que podrían arrebatarle 26 senadurías al PLD, contando con el respaldo del PRM y los reformistas liderados por Quique Antún.

“El compañero Leonel, necesita que ustedes aquí, en el exterior, le den un voto de comprensión y confianza, porque este es un proyecto que estamos armando ahora y tenemos que tenerlo en condiciones de competir en algunas semanas, porque el tiempo se nos viene encima”, pidió Jiménez a los presentes que con frecuencia lo interrumpían con las consignas de campaña.

El diputado, además hizo un recuento de cómo se articuló el supuesto fraude en las primarias y detalló que las clásicas palabras del PLD para definir sus instancias, como comité, han sido cambiadas por dirección.

“Es decir, que en vez de Comité Político, por ejemplo, tendremos la Dirección Política, y así se denominarán todas las estructuras, incluyendo los comités intermedios y de base”, explicó.

Dijo que los acuerdos en una coalición, involucrarán los niveles congresuales, municipales y presidencial, serán cruciales, y hay poco tiempo para armar una boleta exitosa, en la que deberá estar integrado el exterior.

“Quiero que ustedes le den un voto de comprensión al compañero Leonel de quienes han trabajado en el exterior en el Proyecto Leonel 2020 y se lo pido de corazón completamente limpio, porque no tenemos ningún interés particular que nos lleve aquí a discriminarlos o tener favoritismos absolutamente por nadie”, agregó.

Dijo que su labor es la de enlazar y orientar a las seccionales del exterior, especialmente en Estados Unidos.

“La decisión que tendrá que ver con las boletas en el exterior, podrá gustar y no gustar, pero así será. Sin embargo, en lo que tiene que ver con los disgustos, les pido que en una circunstancia como ésta, no le generemos Leonel estrés y preocupación por posiciones de particularidades y simpatías de compañeros y compañeros, porque no hubo tiempo, porque a Leonel no lo ha animado en este proceso, ningún interés particular con los compañeros que él tanto aprecia”, añadió.

“Sabemos que van a surgir críticas, cuestionamientos, cuestionamientos y confrontaciones, pero como Leonel quiso que nosotros viniéramos para eso, para que cada uno y cada una de los militantes de La Fuerza del Pueblo en el exterior, escuchen este mensaje de primera de mano, tal cual él lo quiere”, dijo Jiménez.

“Aquí van a haber elecciones congresuales, llevaremos una boleta, pero sepan que estamos armando un gran acuerdo de muchas fuerzas políticas para sacar al danilismo, y a los que traicionaron al PLD”, advirtió Jiménez.

