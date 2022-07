Cientos de donantes aportan millares de dólares para defensa legal de empleado dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Después que la plataforma GoFundMe eliminó la campaña de fondos colectando fondos para la defensa legal del empleado dominicano de una bodega en el Alto Manhattan, José Alba, acusado de asesinato luego de matar al ex convicto afroamericano Austin Simon, cientos de donantes están aportando millares de dólares en la plataforma Givesendgo.com para los costos de abogados y ayudar a liberar sin cargos a Alba que está libre bajo fianza de $5,000 dólares con las restricciones que conlleva ese estatus.

El hijo de José, Danny Alba, quien abrió la campaña en ambas plataformas se excusó con los donantes que aportaron en GoFundMe mientras las aportaciones que se han hecho suman $ 84.127 de una meta de $250, 000 dólares al cierre de esta crónica la madrugada de este lunes 11 de julio 2022.

“Es con gran tristeza que debo pedir ayuda por la gran injusticia que está ocurriendo en mi ciudad natal de Harlem, sin embargo, con mi propio padre. Mi padre, Jose Alba, es una parte fundamental de muchas vidas a las que trata como familia”, escribió el hijo en la petición.

“Me duele saber que un hombre no puede defenderse dentro de su propia comunidad sin parecer un villano. Es un hombre cariñoso que siempre pone a su familia en primer lugar, al tiempo que cuida a los niños y a las personas en malas posiciones en la vida que no tienen otra forma de orientación”, añade el mensaje de Danny.

“Es realmente repugnante cómo están tratando de mantener a mi papá en la cárcel por protegerse de una persona que lo agredió física y verbalmente antes de tomar cualquier acción para proteger su propia vida. Si queda algo de justicia en el sistema judicial, que funcione aquí, en el lugar donde nací y me crié, Harlem”, se queja el hijo.

Aseguró que todos los procedimientos irán a un abogado adecuado que pueda ayudar a su padre a defenderse del fiscal que intenta quitarle su libertad.

“Necesitamos que regrese a la familia y la comunidad que lo ama y lo extraña”, añade el mensaje en Givesendgo.com.

Alba fue arrestado por la policía que lo acusó de homicidio en la muerte a puñaladas de Simon, quien tenía un largo prontuario criminal y había cumplido sentencias en la cárcel de Rikers Island (Queens) por delitos graves pero andaba en las calles.

El asesinato se produjo cuando la novia de Simon fue a la bodega “Blue Moon Convenient” en la calle 139 y avenida Broadway en el vecindario Hamilton Heitghs (Alto Manhattan) con una niña de 10 años a comprar papitas fritas con una tarjeta de comida conocida como “EBT” pero el lector rechazó el plástico por falta de fondos y Alba le dijo que no estaba autorizado a dar crédito.

La mujer, que no ha sido identificada salió y buscó a Simon que al parecer usaba como su perro de caza y lo envió contra Alba para que le exigiera. La mujer hirió dos veces en los brazos a Alba con un cuchillo a través de la ventanilla de despacho de la bodega.

Un nuevo video divulgado el fin de semana muestra otras secuencias previas a la provocación de Simon contra Alba, donde se escucha al afroamericano insultando al dominicano con palabras vulgares en inglés.

“No quiero problemas papá”, le respondió Alba al agresor y éste, continuaba insultándola con palabras como “F…k”, ¿qué te pasa N…? y otras obscenidades en inglés. Se le acercaba mientras lo insultaba, agarró al bodeguero por el cuello, lo estrujó, lo empujó, lo tiró al piso y comenzó a tirarle golpes hasta que Alba esgrimió el cuchillo de cocina y lo apuñaló varias veces.

IRA E INDIGNACIÓN CONTRA FISCAL

El manejo inclinado que el fiscal de Manhattan le ha dado al caso desde el principio, ha generado ira e indignación en docenas de neoyorquinos que siguen el caso en los medios de comunicación, mientras el video viral le da la vuelta al mundo.

Incluyendo al alcalde Eric Adams, clientes y vecinos del área donde se ubica la bodega, comunicadores de medios anglófonos y latinos, sostienen que las imágenes hablan más que mil palabras y muestran que se trató de una muerte en defensa propia, por lo que Alba debió haber sido liberado.

Los expertos en jurisprudencia como el ex oficial de policía, Eugene O’ Donnell, profesor del colegio de justicia criminal, John Jay College of Criminal Justice, dijo que el caso equivale a un crimen de agenda que mantiene el fiscal Bragg, señalando que a Alba se le dio poca alternativa cuando el ex convicto lo atacó detrás del mostrador de la bodega.

“La oficina del fiscal está repleta de interpretaciones de la ley y agendas extrañas”, dijo el profesor.

“El propio fiscal de distrito está rodeado de personas que piensan que detrás de cada negocio rentable hay un crimen”, añadió O ‘Donnell.

La difusión de las imágenes en las redes sociales y los medios ha obtenido millares de comentarios mayoritariamente a favor de Alba.

Uno de los usuarios en twitter que se identifica como “The Empire” (El Imperio) escribió que a Alba se le debería dar las llaves de la ciudad.

Otros sostienen que el fiscal Bragg debería renunciar del carro porque se inclina a favor de los criminales a los que favorece contrario a lo que hace con trabajadores sacrificados como Alba.

DEFENSA PROPIA

Según el artículo §35.15 de la Ley Penal de Nueva York, la defensa propia se define como cuando una persona está justificada para usar la fuerza física contra otra cuando esa persona tiene la creencia razonable de que la fuerza física es necesaria para defender a la persona o a otra persona de lo que la persona cree razonablemente que es el uso ilegal inminente de la fuerza o el uso ilegal de la fuerza. Hay ciertas excepciones a este principio general que incluyen “combate por acuerdo, o casos en los que la persona que busca usar la defensa fue el agresor inicial o provocó el ataque.

La ley de Nueva York no impone el deber de retirarse a su propia casa si usted no es el agresor inicial o si una persona tiene la creencia razonable de que el atacante está tratando de cometer o está cometiendo una violación, robo, secuestro o crimen por la fuerza como un ataque sexual

Se aplican reglas diferentes para los oficiales de policía que no están cubiertas en el referido articulado.

