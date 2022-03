Cientos de comunitarios exigen al Gobierno arreglo de calles en el distrito municipal Tavera

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Cansados de las malas condiciones en las que se encuentran las carreteras del distrito municipal Tavera, además de los inconvenientes de energía eléctrica y agua potable, cientos de personas y diversas organizaciones comunitarias, realizaron una Eucaristía en las vías públicas como forma de protesta el domingo 27 de marzo.

Rufino Jiménez, presidente del comité Pro-Desarrollo de Tavera dijo: “hacemos un llamado al presidente de la República a que visite esta zona de la presa de Tavera, para que personalmente vea la situación en la que están todos los caminos y calles del distrito municipal Tavera, ya los moradores de esta comunidad no aguantamos, tenemos décadas luchando desde pasados gobiernos y no hemos recibido ninguna atención”.

La Eucaristía fue presidida por el párroco Juan Rosario, quien subrayó que las personas que viven próximo a las vías principales ‘tienen derecho a respirar aire puro y se encuentran comiendo polvo a diestra y siniestra’.

“Las manifestaciones no son buenas, pero el Gobierno dominicano por años ha demostrado que si no se protesta, un pueblo no tiene necesidades”, indicó el sacerdote.

Así mismo destacaron la inmensa necesidad de conectar al municipio con la comunidad de Bayacanes y Jarabacoa.

En la actividad estuvieron presentes el Comité Pro-Desarrollo de Tavera, Asociación de Dueños de Restaurantes de Tavera, Comité Estratégico Gestor de Obras para Taveras, Asociación de Pescadores y Asociación de Boteros de la presa de Taveras.

Además de la Juntas de Vecinos Santa María, San Isidro, La Altagracia, San Miguel, San José, Pedro Nolasco Genao, centros educativos y comerciantes.

Relacionado