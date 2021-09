Científicos detectan un aumento de un 70 % del hidrógeno atmosférico en los últimos 150 años.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.-El nivel de hidrógeno molecular (H2) en la atmósfera aumentó drásticamente en los tiempos modernos debido a las actividades humanas, según una investigación conducida recientemente por científicos de la Universidad de California en Irvine (EE.UU.).

Para llegar a esas conclusiones los investigadores analizaron el aire atrapado en las capas compactas de hielo y nieve en el continente helado y llegaron a la conclusión que la cantidad del hidrógeno atmosférico aumentó un 70 % en los últimos 150 años.

“El aire viejo queda atrapado en la capa de nieve permanente sobre el hielo y las muestras nos dan una descripción muy precisa de la composición atmosférica a lo largo del tiempo”, señaló John Patterson, uno de los investigadores.

Patterson indica que la mayor parte del aumento del nivel de este gas se debe a las actividades humanas, especialmente a las emisiones relacionadas con el transporte. “Las políticas gubernamentales sobre las emisiones de los tubos de escape han llevado a una reducción del monóxido de carbono en la atmósfera, por lo cual esperábamos el mismo efecto sobre el dihidrógeno, pero no parece ser el caso”, comentó Patterson. El científico afirmó que no hay pruebas de que “las emisiones atmosféricas de hidrógeno molecular hayan disminuido en el siglo XX”.

Los expertos tampoco descartan la probable aparición de una nueva fuente de emisiones de H2, ya que cada vez más personas usan energía del hidrógeno sin emisiones de carbono para los coches y otras necesidades, lo que conlleva la posibilidad de fugas a la atmósfera.

El estudio fue publicado el 7 de septiembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

