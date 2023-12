Científico reclama a COP28 una limitación a todos los combustibles fósiles

EL NUEVO DIARIO, DUBÁI. – La COP28 debe generar una declaración clara sobre el declive de todos los combustibles fósiles y que este no se limite solo a aquellos que disponen de sistemas de mitigación porque «eso no es en absoluto coherente con un futuro bajo en carbono» necesario para contener el calentamiento global, según el científico climático Joeri Rogelj.

Tras varias jornadas de negociación en la cumbre del clima de Dubái (COP28), la presidencia de la COP28 ha publicado un borrador de Balance Global en el que ofrece a los países diferentes opciones con las que reforzar la acción climática.

Entre otras opciones, el documento recoge eliminar en esta década toda generación de energía con carbón que no cuente con técnicas de mitigación (captura y almacenamiento de CO 2 ), así como un «cese inmediato» de la autorización de nuevas centrales de carbón. Sin embargo, no recoge ninguna alusión a petróleo o gas.

Lo que el texto «sugiere» sobre el futuro uso de combustibles fósiles es «científicamente débil» porque lo que se está tratando de lograr para mantenerse dentro del objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados «es que todos los combustibles fósiles disminuyan claramente a lo largo de este siglo», ha dicho a EFE el investigador belga Joeri Rogelj.

El científico es uno de los autores del informe de expertos climáticos de la ONU (IPCC) que recomiendan limitar el calentamiento global a 1,5 grados para evitar estragos por el calentamiento climático.

Actualmente, la producción de combustibles fósiles «sin emisiones» es «mínima» y no existe ninguna tecnología de captura y almacenamiento para todos los tipos a una escala global, por lo que solo referirse a ellos en la COP28 no daría un mensaje claro sobre el futuro de carbón, petróleo y gas que guíe a los países.

Además, si no define qué significa «abated», término en inglés para referirse a esos combustibles «limpios», podría darse el caso de que una central que agregue un «pequeño porcentaje de astillas de madera recogidas de manera sostenible» entre en esa definición de central «actualizada» que emite menos.

«Pero, por supuesto, eso no es en absoluto coherente con un futuro bajo en carbono como el que maneja la ciencia», ha sentenciado Rogelj, director de investigación del Grantham Institute.

Las políticas en marcha para afrontar la crisis climática llevarían a un calentamiento de 3 grados a final de siglo, el doble de lo deseable, y si no hay un mensaje claro, la COP28 «será una oportunidad perdida para dar una señal clara a países, empresas y personas que hoy están realizando inversiones a gran escala».

Esas inversiones durarán décadas y tendrán impactos durante décadas, por lo que es muy importante que estos puedan «tomar la decisión correcta». De lo contrario, «esas inversiones de hoy generarán más fricciones mañana debido al bloqueo de la infraestructura».