Ciencia del texto vs lingüística textual (2 de 2)

En la pasada entrega, abundamos de manera profunda sobre los inicios de los estudios de estas dos importantes disciplinas de la lingüística. Por consiguiente, en esta segunda parte vamos ver, a modo de discusión, ­­­­qué opinan los expertos con relación al problema planteado, es decir, sobre la diferencia o la semejanza entre ciencia del texto y lingüística textual.

RESULTADOS Y DISCUSIONES:

¿Qué dicen los estudiosos del discurso al respecto?

Para Gerardo Roa Ogando, doctor en lingüística, no existe diferencia entre una y otra, porque la ciencia del texto es de lingüística; la que estudia los textos. Ahora bien, para el escritor, humanista, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y autor de varias obras, entre ellas: Estrategias para el análisis y la producción de discursos académicos; Lingüística cosmológica: una introducción a los estudios complejos del lenguaje; La taxonomía del discurso, entre otros; si se compara la lingüística de Ferdinand de Saussure con la lingüística de Teun A. van Dijk, se llegará a la conclusión de que ambas son lingüísticas estructurales; sin embargo, para este prominente cosmolingüista, la lingüística de Van Dijk es una lingüística abstracta, mientras que la de Saussure, –aunque al mismo tiempo reconoce que esta última no deja de ser abstracta también– es un estructuralismo del texto, del habla. Por consiguiente, en el fondo es lo mismo «ambas son semióticas verbales», concluye.

Mientras que, para el doctor Julio Cuevas, poeta, escritor y catedrático universitario, autor de varias obras, entre las que cabe mencionar: ¨Poemas Tierra Adentro¨; ¨Los Cantos del Hierofante¨ (poemas); ¨Visión Crítica en Torno a la Poesía de Víctor Villegas¨, (Ensayo), y muchos más; cuando nos referimos a la «ciencia del texto», estamos hablando del uso o aplicación del saber propio de la filosofía de la lengua, para la construcción de nuevos saberes, desde la lengua en uso o en movimiento, por parte del sujeto creador o del sujeto receptor (que recibe, mira, escucha o se pone en alerta…). La ciencia del texto, continúa el humanista, es la representación de los métodos y de las técnicas que el sujeto emisor aplica, en su pragmática enunciativa. En cambio, la lingüística del texto, es para él la representación de la construcción de los sentidos del texto, desde la representación semiótica de las simbologías del texto, ya sea desde su oralidad, desde su escritura o desde su representación gráfica, destaca. Asimismo, enfatiza que, desde su óptica «mi concepto de «texto», grosso modo, trasciende la oralidad y la escritura», subraya.

Para Cuevas, sin la lingüística (u organización semiótica), del texto, no podemos hablar de una «ciencia del texto», porque es desde la lengua que podemos organizar la construcción del perfil científico del texto y sus valores. Por consiguiente, para él, existe una íntima relación, entre la lingüística textual y la ciencia del texto. «Ambas son parte de un quehacer expresivo del sujeto-emitir en movimiento, teniendo como centro discursivo, a la lengua, lo cual variará en su tratamiento, dependiendo del contexto y de los intereses, propios del sujeto que nos comunica», concluye el doctor Julio Cuevas.

Por otra parte, para el doctor Bartolo Garcia Molina, polígloto, científico, escritor y catedrático universitario, considerado pionero de los estudios modernos del discurso en la República Dominicana y autor de decenas de ensayos y libros, entre las que destacan, por solo citar algunos ejemplos: Teoría del discurso; Lengua, pensamiento y acción; El DISCURSO: Categorías y estrategias; El discurso científico, entre otros; lingüística textual, gramática del texto, y luego ciencia del texto, fueron de los primeros nombres con los que se designaron los estudios del discurso. Por consiguiente, Ciencia del texto, incluso es el título del segundo libro de Van Dijk, sobre el discurso, señala. Apunta, sin embargo, que hoy, ninguno de esos nombres tiene vigencia. «Hoy preferimos hablar de estudio del discurso. El mismo Van Dijk dice que cuando la lingüística se ocupe de los estudios del discurso no será necesario hablar de lingüística del texto, sino de lingüística, simplemente (Estructuras y funciones del discurso)», asegura el humanista. Concluye exponiendo que: «en conclusión, no hay ninguna diferencia en esos nombres, más que la del gusto de cada quien».

Finalmente, en palabras del propio Van Dijk, profesor de Estudios del Discurso de la Universidad Pompeu Fabra, director del Centre of Discourse Studies, de Barcelona, quien en su haber posee más de una veintena de publicaciones, entre las que cabe mencionar: Texto y contexto; La ciencia del texto; Las estructuras y funciones del discurso; Discurso y Poder, entre otros tantos; para mucha gente, lingüística textual y la ciencia del texto es lo mismo, sin embargo, para él «no es tan importante como se llame». Destaca, en tal sentido, que la lingüística del texto se limita a los aspectos lingüísticos de los textos (gramática, etc.), mientras que la ciencia del texto es más amplia, es multidisciplinar y no solamente incluye la lingüística del texto, sino también la estilística, la retórica, la pragmática, etc., y por supuesto el estudio del discurso en otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la historia, los estudios de la comunicación, etc. Por eso, «yo uso, en inglés, la denominación Discourse Studies, o en español Estudios del Discurso, porque «texto» muchas veces se limita al discurso escrito», finaliza Van Dijk.

Conclusiones:

Como se puede apreciar, desde la óptica de estos cuatro investigadores, aunque en algunos puntos, aparentemente no se visualiza a simple vista un indicio de convergencia total, si no parcial, en sus posturas, también se forja axiomático que en el fondo dejan entrever cierto grado de coincidencia. En primera instancia, en el caso específico de Gerardo Roa y Julio Cuevas, ambos autores coinciden en cuanto a la relación semiótica de ambas disciplinas, entre otros puntos similares. Asimismo, en cuanto a las posturas de García Molina y Van Dijk, –aunque a simple vista parezcan contrarias u opuestas sus posturas–, en el fondo, se podría afirmar, que ambos eruditos de la ciencia transitan en el mismo tren del saber científico y discursivo. Por tanto, lo anterior se puede percibir cuando García Molina plantea que «lingüística textual, gramática del texto y luego ciencia del texto, fueron los primeros nombres con los que se designaron los estudios del discurso…», demuestra fielmente, como veremos más adelante, el punto de coincidencia existente entre ambos estudiosos del discurso.

Por consiguiente, aunque Van Dijk se dispone aquí ubicar a la lingüística textual como una rama de la ciencia del texto: «la ciencia del texto es más amplia es multidisciplinar y no solamente incluye la lingüística del texto». Sin embargo, según manifiesta el propio García Molina –con certeza, por cierto– que el propio Van Dijk dice «que cuando la lingüística se ocupe de los estudios del discurso, no será necesario hablar de lingüística del texto sino de lingüística, simplemente, (estructura y funciones del discurso)», esto demuestra que, aunque parezca lo contrario, Van Dijk de alguna manera u otra reconoce la semejanza que existe entre ciencia del texto y lingüística textual.

En mi opinión, se trata de disciplinas distintas en apariencia, pero que en el fondo persiguen un mismo objetivo u objeto de estudio (el texto), pero el texto visto como un todo, como un entramado de sentido discursivo en su máxima expresión. Sin embargo, se podría pensar que este objetivo propiamente dicho, ambas normas lingüísticas se proponen estudiarlo, o más bien, verlo desde ángulos distintos, pero que al final de la jornada la meta sea la misma, y es precisamente lo que en ciencia importa, por eso, vemos como finaliza Van Dijk «yo uso en inglés la denominación Discours Studies y en español Estudios del Discurso…» lo que al final le da la razón a García Molina, cuando deja bien claro que «hoy preferimos hablar de estudio del discurso…» lo que sin duda alguna evidencia el punto de convergencia entre los cuatro autores consultados.

Por José Santana

