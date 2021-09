Cibao FC y Rehabilitek firmanl acuerdo que beneficia la salud de sus jugadores

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- El Cibao FC y el Centro de Medicina Física, Rehabilitación y Salud Deportiva – Rehabilitek- , dirigido por el Dr. Francisco Bentz Brugal firmaron un acuerdo con

el propósito de promover las mejores prácticas de la medicina deportiva en torno al equipo que representa a Santiago en la Liga Dominicana de Fútbol.

El pacto indica que a través de los servicios que Rehabilitek realizará para el Cibao FC garantizará que todos los integrantes del onceno naranja de primera división serán tratados por el equipo especializado de esa institución, garantizando así que reciban la mejor atención médica y de rehabilitación.

La firma del acuerdo fue realizada en las instalaciones de Rehabilitek en Santo Domingo. Por Cibao FC firmó el señor Alberto Polanco, Gerente General y por el centro el Dr. Bentz Brugal.

El señor Polanco a nombre del Cibao FC declaró que este paso está dentro de la política del club, que trabaja para ofrecer a sus jugadores, la afición y al deporte, la mejor experiencia posible apegada a los principios de calidad que le han caracterizado desde su fundación.

“El principal objetivo de la alianza entre estas dos instituciones es básicamente tener de primera mano la opinión médica especializada en medicina deportiva, como eje primordial de la toma de decisiones a la hora de que un jugador presente problema y tenga alguna dolencia’ dijo al ponderar el acuerdo el doctor Bentz Brugal.

Al abordar el tema de beneficios lo define “Es ganar-ganar, porque para nosotros tener un club como el Cibao, que es un ganador, que tiene una visión de futuro basado en la calidad de atención a sus jugadores, que es el mismo objetivo que perseguimos como institución, nos hace sentir satisfechos.

El doctor Francisco Bentz Brugal agradeció al ingeniero Manuel Estrella, presidente del Cibao FC al señor Alberto Polanco y a Gabriel Fernandez, Director Deportivo, por haber escogido como su consultor “outsourcing” a Rehabilitek para el cuidado físico de sus jugadores.

Más adelante indicó que “ofrecemos al Cibao la experiencia de más de 10 años de nuestro staff de profesionales en el campo de la medicina del deporte y la más alta tecnología disponible para el tratamiento de las lesiones.

Rehabilitek será el consejero médico ´outsourcing´ del Cibao. “”Todas las dolencias de sus jugadores, van a ser medidas por nuestro staff médico para tratar de sacar el mejor provecho a los atletas.

“Muchas personas e instituciones deportivas no identifican que realmente un atleta de alta competición, como son los futbolistas profesionales, no deben ser puestos en manos de personas que realmente no tengan conocimiento de todo el proceso o protocolo que entiende una lesión en un atleta”, indicó el doctor Bentz Brugal.

Citó a seguidas que “El atleta lesionado es un individuo especial y como tal hay muchas cosas que van implícitas en atender este tipo de paciente y Rehabilitek que es un centro, que se ha caracterizado desde su inicio por ofrecer tratamientos de alta tecnología, que evitan cirugías innecesarias y también se encarga de ser consejero y el centro que guíe la recuperación del paciente, aun cuando necesité una cirugía o alguna intervención quirúrgica”.

Las partes se mostraron satisfechas y esperanzadas de que la experiencia será de gran beneficio para todos.

