Cibao FC tendrá jugadores de su cantera para el torneo LDF 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El Cibao FC continuará en la venidera temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), promoviendo desde su cantera a jóvenes talentosos a su primer equipo.

Esta vez apostaran por Jean Luis Martínez, Enzo Guzmán, Edwin Frías y Yohan Parra, luego del éxito logrado con jugadores como Dorny Romero, Edarlyn Reyes, Frank Angong, entre otros

El argentino Gabriel Fernández, Director Deportivo del equipo Naranja asegura que estos cuatro juveniles tienen talento para brillar a futuro en la LDF y en el plano internacional.

“Jean Luis Martínez es un jugador con mucha proyección, por sus cualidades personales, que nos ha demostrado en el tiempo que tiene con nosotros. Apenas va a cumplir 19 años”, dijo de entrada Fernández.

Agregó que “es un jugador que normalmente jugaba por el centro, el profe lo ha tirado más hacia los costados, y creo que se le ha encontrado la posición y pienso que va a ser un extremo muy interesante, técnicamente bueno y que además le gusta el gol.”

Jean Luis empezó a jugar fútbol a los 6 años en el colegio La Salle de Santiago, destacó como jugador más valioso de la liga colegial por varios años corridos y a la edad de 13 ganó una beca para ir a Milán a jugar el torneo continental.

Ha sido convocado a la selección dominicana sub- 20. Pertenece a la cantera de Cibao desde sus inicios en 2015 destacando en las diferentes categorías.

Enzo Guzmán, de su lado, es catalogado por Fernández como un proyecto desarrollado en el Cibao, que ya ha tenido algunas experiencias en el equipo grande, y que forma parte de la selección nacional Sub 20, tiene 18 años y será segundo arquero del equipo que representa a Santiago en la LDF.

“Tiene mucho potencial y lo más importante es, que se prepara todos los días para ser un jugador profesional. Técnicamente es interesante, tiene cosas por trabajar, creemos que en un corto plazo tendremos en él un gran arquero”, aseguró Gabriel Fernández

Guzmán nació en Santiago y empezó a practicar fútbol a la edad de 8 años en el Colegio De La Salle. Ha jugado con su escuela, Santiago Soccer Club, Santiago Junior, Armid y Cibao FC.

Fue convocado a la preselección sub 15 y sub 17, actualmente en esta convocado a la sub 20. Ha pasado por todas las categorías inferiores de Cibao, desde el Cibao C, B, Atlético y ahora primer equipo.

Ha sido premiado como Atleta del Año en Fútbol Masculino por la Asociación de Cronistas de Santiago en 2018 y Atleta del Año por la Unión Deportiva de Santiago en fútbol juvenil masculino en 2018.

Yohan Parra, es un delantero centro de 20 años, con mucho futuro a juicio del Director Deportivo del Cibao, tiene buen biotipo y porte, y se ha potenciado mucho en este último tiempo de trabajo. Sobre todo en lo físico.

“Es un jugador que todo el tiempo está pensando en el gol en el arco rival, creemos que va a ser muy importante a futuro y que si se lo propone tendrá trascendencia internacional”, asegura Fernández.

Yohan Parra tiene experiencia como líder en gol y campeón del torneo nacional padre Vicente (Moca). Jugó la copa Vimenca con Atlántico FC, también actuó en la segunda división dominicana 2017/2018 con el club 6 de febrero.

Y Edwin Frías, quien tiene solo 14 años, es el benjamín del grupo, pero no menos talentoso, fue definido como un caso especial por el DD del Cibao, señalando que “estamos frente a un gran portero a futuro, si él se lo propone”

“Le gusta trabajar, es lógico que hay que mejorar la parte técnica, pero tiene naturalmente cosas muy interesantes, buen porte para la posición está proyectado para cosas importantes, de acuerdo a lo que nos ha mostrado, por lo que apostamos a él y tenemos mucha confianza sobre su potencial”, dijo.

Edwin empezó a jugar fútbol desde los 7 años de edad en su pueblo natal Ojo de Agua, Salcedo, inició como delantero pero luego fue adquiriendo cierta pasión por la portería, ha ganado diferentes torneos junto a la cantera de Cibao FC, destacando como jugador más valioso y portero menos goleado.