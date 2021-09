Chyno Miranda se aleja de las redes sociales: ¡Adiós Instagram!

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – Chyno Miranda se despidió de las redes sociales vía un comunicado que publicó en Instagram. El cantante venezolano abrió su corazón y dijo estar en medio de un “proceso que no ha sido fácil” tras revelar el fin de la relación amorosa con Natasha Araos, su esposa y madre de su hijo Luca.

“He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se han convertido en un reto complejo afrontar, que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayudan a caer”.

El exintegrante del dúo Chyno y Nacho se siente herido por comentarios negativos en redes sociales sobre su vida privada. “Desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado”, añadió.

El cantante de 36 años dice que su prioridad ahora es enfocarse en su salud y su regreso a los escenarios. “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes me conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”, expresó.

“Quisiera que como parte de este proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre otras cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantener enfocado”.

Chyno, quien sufrió graves secuelas tras contagiarse de coronavirus, agradeció el amor incondicional de su familia y sus fanáticos. “Gracias por tanto a mi familia, mi equipo y a ustedes por la voz de aliento que recibo a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física es tan importante para todos los seres humanos”, reveló.

El artista sabe que vendrán tiempos mejores. “No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy”, concluyó.

