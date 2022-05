Chyno Miranda reaparece en medio de rumores sobre su estado de salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Chyno Miranda reapareció en medio de su recuperación para actualizar al público sobre su estado de salud. En las últimas semanas corrieron rumores de que el cantante venezolano había recaído e, incluso, se hablaba de que había tenido que ser hospitalizado de emergencia.

Las versiones cobraron más fuerza por la ausencia del cantante en las redes sociales, y el público se preocupó aún más con el concierto en beneficio de Chyno que sus amigos y colegas organizan para principios de junio.

Este jueves, Chyno envió un video al podcast La Nave, conducido por Marko, en el que asegura que sigue en recuperación por las secuelas de la neuropatía periférica que afectó su movilidad, el habla y la coordinación motriz; luego de contagiarse de COVID-19 en 2020. “¡Hey gente, por acá Chyno Miranda! Un abrazo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho, ¿ok? Estoy acá, en plena recuperación”, dijo a la cámara.

Su semblante luce bien, y aunque aún habla con velocidad, se aprecia que ha mejorado su forma de hablar en comparación con los últimos videos que compartió junto a su hoy exesposa, Natasha Araos.

El cantante, que reapareció utilizando una sudadera con detalles de colores y una gorra negra, también se refirió al concierto que se organiza en su beneficio para ayudarlo con los gastos médicos que su condición ha generado, e invitó al público a asistir al evento. “Gracias a todos mis amigos y colegas por el concierto en La Escala este próximo 8 de junio. No pueden faltar”, dijo.

Chyno concluyó su breve video revelando que no estará presente en el concierto, pero agradece el apoyo del público que asista: “Voy a estar ahí de corazón. Les mando un fuerte abrazo, ¡los quiero!”.

Sobre la ubicación del cantante y si es que está grave, el productor y dueño de Noxo Studios, Jeff, aclaró que desde diciembre se encuentra en Caracas. “Está recibiendo un tratamiento médico. Su progreso va poco a poco, lo están atendiendo especialistas en Venezuela. Semanalmente están yendo a psicólogos, terapistas, neurólogo. Hay un equipo de trabajo desde diciembre. Él está estable”, dijo para calmar los rumores y tranquilizar a los fans.

La polémica sobe la recaudación de fondos para Chyno

Luego de que la familia y representantes de Chyno aseguraran que ellos no están relacionados con la organización del concierto Todos Somos Chyno, surgió el rumor de que las ganancias generadas podrían ser desviadas y no llegar al cantante, ya que no hay prueba de ello. Para aclararlo todo, los organizadores del evento acudieron en persona al podcast en donde se mostraron transparentes para comparar el número de boletos vendidos con la cantidad que será depositada en la cuenta del cantante. Así, sólo el mismo Chyno o su mamá podrán hacer uso del dinero recaudado.

