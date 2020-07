Chupany sobre mujer que pidió ayuda: fue ingresada en una clínica como quería y yo termine con taquicardia

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo.– El titular del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, manifestó este jueves que la mujer que pedía ayuda desde la vega, para ser ingresada en un centro de salud, ya está recibiendo atenciones medicas en una clínica privada.

A través de su cuenta d Twitter el funcionario escribió “Ella fue ingresada en una clínica privada como quería y yo termine con taquicardia”.

Leydi Santana Ayala, residente en La Vega, durante la tarde de este jueves publicó varios twit en los que pedía ayuda, advirtiendo que si las autoridades de salud no iban en su auxilio podría morir.

“Estoy en La Vega, necesito ayuda urgente, si no me ingresan me voy a morir”

“Etiqueten las autoridades, Dios mío no quiero morir.Pidan un favor, señores no estoy jugando”

Santana Ayala, quien no especificó cual es su quebranto de salud, pedida con urgencia ser ingresada y que le consiguieran una cama.

Ingresada en una clínica privada como ella quería . Seguimos ! — Chanel Mateo Rosa ch (@chanelsocial) July 30, 2020

Quien pueda conseguirme una cama para ingresarme que llame 829-661-3069. No es un juego — Leidy Santana Ayala (@LSAyala) July 30, 2020

