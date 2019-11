Chu Vásquez: Seccionales PRM del exterior asegurarán triunfo de Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Jesús Vásquez Martínez (Chu), Coordinador Adjunto de campaña del candidato perremeista Luis Abinader, confió en que si los dominicanos residentes en el exterior se empoderan del proyecto presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no habrá segunda vuelta, que ganarán en “la media vuelta:, dijo que en el exterior no influye los quinientos pesos, ni los “Pica Pollos”, amenaza de policías, ni el chantaje de funcionarios por lo que se vaticina que las seccionales del exterior de esa organización serán responsables de asegurar el triunfo de Luis Abinader de manera contundente.

Aseguró que el PRM tiene un candidato que no ha cometido un solo error, que ha tenido un proceso de crecimiento espectacular, que desde el mes de febrero del presente años ha venido creciendo de manera sostenida por lo que sólo hace falta que cada dirigente, miembro y simpatizante asuma el reto que le corresponde en la formación de la gran maquinaria electoral para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana.

En un encuentro político realizado en la seccional de Nueva York ubicada en el 1880 de Carter Avenue del Bronx, advirtió el ex presidente del Senado de la República que: “tenemos que comenzar desde ahora el trabajo de fidelización para saber cuántos somos, quiénes somos y donde estamos; quiénes son nuestros adversarios, cuántos son y dónde están”.

Aseveró que los perremeistas deben hacer mucho más de lo que están haciendo, que están acostumbrados a ser eficientes en los mítines y caravanas pero que deben ser eficiente como delegados para ganar sus colegios electorales, defendiendo el voto en las mesas por lo que se deben capacitarse con disciplina para que cada uno cumpla con su tarea electoral.

Con relación a la preocupación sobre las alianzas electorales, este explicó a los presentes que el PRM tiene alianza con seis partidos políticos que llevan candidaturas comunes en todo el territorio nacional, y se está en conversación con otras tantas, que se está construyendo la victoria porque a su entender Luis Abinader no quiere ni necesita su Congreso, que este necesita el Congreso del pueblo, un Congreso plural y democrático porque él no tiene nada que ocultar ni nada que temer.

De forma optimista proclamó que se acerca el día de la victoria, que no hay tiempo que perder con pequeñeces y tonterías, que se está en la mayor de la lucha de los pueblos, la lucha por el poder, convocando a cada perremeista da empoderarse y jugar roles estelares para conseguir la victoria, para lo que se debe trabajar como nunca, para construir la victoria en cada colegio electoral y comprometerse para que Luis Abinader sea el próximo presidente de la República Dominicana en la primera vuelta, porque el PLD es para fuera que va.

Dijo que es necesario salir del PLD porque en la República Dominicana se vive enjaulado, por la criminalidad y la delincuencia imperante bajo el régimen del partido gobernante, que se le puede desalojar del poder a pesar de los recursos exhibidos en la recién pasadas primarias, recordando lo acontecido en el 1978 cuando el pueblo derrotó al fenecido presidente Joaquín Balaguer que poseía todos los poderes del Estado, los cuerpos castrenses y la Policía Nacional a su servicio y en campaña.

Durante su recorrido por la circunscripción No. 1 del exterior el ex senador por la provincia María Trinidad Sánchez juramentó centenares de nuevos miembros del PRM en Boston, Rhode Island, New Jersey, Washington y Nueva York, asi como la juramentación del Movimiento Cambio Nacional.

Vásquez Martínez aprovechó el escenario para agradecer la muestra de solidaridad impresionante recibida de manera militante y decidida de parte de la seccional de Nueva York durante el proceso judicial que el gobierno de Danilo Medina quiso involúcralo

El alto dirigente perremeista estuvo acompañado en la mesa principal del encuentro por Margarito Carlos De León, Coordinador Internacional del LAP; Neftalí Fuerte y Jhon Sánchez, presidente y secretario general de la seccional de Nueva York; los candidatos a Diputados de Ultramar Servia Iris Familia y Norberto Rodríguez; el candidato a diputado por Santo Domingo Oeste, Ignacio Aracena; el encargado de asuntos electorales del municipio Santo Domingo Oeste, Isidro Santos Camilo;, Manuel Félix, Elvi Tineo, encargado de organización y la juventud de la seccional neoyorquina y presidentes regionales de seccionales periféricas.

