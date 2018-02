Chu Vásquez recibe un fuerte apoyo de la militancia del PRM en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jesús (Chu) Vásquez, recibió apoyo de la militancia de su partido en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania y otras ciudades de ultramar, durante su visita de tres días promocionando su candidatura para reelegirse en esa posición.

“He venido aquí, porque creo que hay que enviarle un mensaje al PRM sobre la actitud firme y valiente de los hombres y mujeres del partido, que no van a aceptar imposiciones y que van a votar para que el PRM alcance el poder en las próximas elecciones”, manifestó Chu Vásquez en medio de aplausos de militantes del PRM en su local del Bronx, Nueva York.

Agregó que “nunca he pedido este voto, ni mucho menos participar en un proceso. Estoy convencido en el momento en que cada uno de ustedes vaya a depositar su voto, lo va a hacer sobre la base de un candidato que asegure el triunfo del PRM en las próximas elecciones generales dominicanas”.

En ese sentido indicó que las elecciones generales se celebrarán dentro de dos años, pero en estos comicios se elegirán ahora los alcaldes y los regidores en todo el país, “y si no ganamos en ahora se nos va a hacer muy difícil ganar en las elecciones generales”.

Chu Vásquez fue recibido por militantes del PRM en los locales de esa organización política en Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island, y sostuvo reuniones adicionales con sus compañeros Luis Cabral, Julio Ortiz, Sandro Checo, Amable Bodega y Juan Mejía, en Boston y Lawrence, de Massachusetts; Arsenio Pacheco y Jairo Díaz, de Providence, Rhode Island. También, con dirigentes de Washington y Pensilvania.

Fue presentado en todos los actos por Emigdio Moronta, sub-secretario general del Comité Internacional del PRM y candidato a vicepresidente del mismo Comité. Moronta hizo énfasis en la lucha sostenida por el PRM desde sus comienzos.

“Ahora quieren imponernos la idea de que hay que poner el partido en manos de dirigentes novatos y sin experiencia. Yo apoyo a los jóvenes, pero sin echar a un lado a los viejos que aportamos la experiencia vivida. Juntos podemos alcanzar el triunfo en las elecciones generales, pero por favor no vengan con el cuento de que después que hemos pasado tanto trabajo guayando la yuca, sean otros los que quieran comerse el casabe. El que quiera comerse el casabe, que empiece sembrando la yuca”, dijo Vásquez.

En ese sentido, dijo que es un abanderado de la renovación, pero considera que debe de realizarse en forma gradual, “integrando lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo que tiene el PRM”.

Sostuvo que “los partidos políticos no son de nadie, no son una monarquía, son un instrumento al servicio del pueblo. El PRM es propiedad de todos nosotros”.

Vásquez afirmó que no se “puede improvisar en la conducción del partido con dos personas que no tienen experiencia, que no tienen los amarres ni los conocimientos para la conducción de un partido político”, en referencia clara a los candidatos José Ignacio Paliza, que aspira a la presidencia del PRM, y Carolina Mejía, a la secretaria general.

Tras indicar que admiraba al líder revolucionario cubano Fidel Castro, Chu Vásquez lo parafraseó al decir que “un pueblo pusilánime y cobarde, vuelve nuevamente a la esclavitud. Pero un pueblo compuesto por hombres y mujeres valientes nunca volverá a la esclavitud”.

” Y yo digo que un pueblo con un partido con hombres y mujeres pensantes, como el PRM, comprometidos con los mejores intereses del país y del partido, va a llegar al poder. Y si hay algo que le hizo mucho daño a este partido, fue cuando le hicieron imposiciones desde arriba. Nosotros los perremeístas no vamos a aceptar imposiciones de nadie”, dijo.

