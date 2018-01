Chu Vásquez afirma improvisaciones no son buenas en política

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y candidato a esa posición en la convención del próximo 18 de febrero, Jesús Vásquez Martínez ( Chu), afirmó que sería un error de esa organización política frenar el proceso de desarrollo que ha iniciado, porque hasta el momento no se ha construido el partido para ganarle al Partido de la liberación Dominicana(PLD), en el 2020.

Al recibir el apoyo de decenas de dirigentes de Bonao, el secretario general del PRM dijo que las improvisaciones no son buenas en ningún escenario, y más en política, donde la historia ha demostrado que los errores salen caros.

Vásquez aseguró que si bien es cierto que el PRM es la principal fuerza de oposición del país, la base debe tener claro que como partido están en una etapa peligrosa, porque cualquier desacierto lo puede alejar del poder.

‘’El partido debe concluir su congreso para definir la plataforma programática, estamos obligado a iniciar un proceso de formación de cuadros a todos los niveles, porque si no hay formación, no hay fidelidad. El partido está obligado a formar en política, en la comunicación y el tema electoral, y después a estructurar una maquinaria en cada colegio electoral, porque al PLD no se le gana así’’, manifestó el exsenador.

Señaló que todavía tiene mucho que aportar a la causa de su partido, el cual se encuentra en la etapa de formación, por lo que se hace necesario seguir construyendo lo que falta.

‘’El aprendizaje es bueno e importante como todo en la vida, hay personas con talento, capacidad que pueden hacer las cosas, pero en el PRM, por la situación en la que se encuentra, es peligroso poner este barco en manos de un aprendiz’’, precisó Vásquez.

Señaló que hoy el PRM es un gran partido, pero ese partido ha tenido quienes lo han conducido y lo han llevado a puerto seguro.

APOYO TOTAL

De su lado, el exsenador de Bonao, Enriquillo Reyes y los demás dirigentes del PRM que le dieron su apoyo a Vásquez resaltaron las cualidades del dirigente, por lo que se comprometieron a trabajar para que gane la convención del 18 de Febrero.

Reyes afirmó que además de la madurez y la experiencia Vásquez ha sido un político ganador en todas las tareas que se ha trazado.

Relacionado