Chu Vásquez a Danilo Medina: “Amenazas no detendrán los sentimientos de cambio”

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Jesús Vásquez Martínez (Chu), coordinador nacional electoral del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó este viernes que la advertencia del presidente Danilo Medina al motivar a los miembros de su partido a defender el voto en las elecciones del próximo domingo, “porque de lo nacional se encargará él, no detendrá los sentimientos de cambios que vive el país, porque el trujillato, es cosas del pasado.”

Indicó que, aunque afirmaciones de esa naturaleza dejan mucho que desear por venir de un jefe de Estado, la democracia dominicana ha madurado lo suficiente, por lo que nadie en este país está decidido a volver a repetir los episodios amargos dejados por la tiranía trujillista.

“Mientras el Presidente manda a sus funcionarios a defender sus votos hasta con la vida, nosotros lo defenderemos junto a la mayoría del pueblo dominicano, que ha dicho que su próximo presidente será Luis Abinader, y el pueblo es el soberano”, sostuvo el dirigente perremeísta al encabezar el acto de juramentación en La Vega donde decenas de perredeístas que le retiraron su apoyo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, para respaldar a Luis Abinader.

Precisó que el miedo es libre, pero los votos y el deseo de cambio son verdaderos, por lo que lamentó que desde el gobierno se hayan dado a la tarea de intimidar ahora hasta los empleados públicos, cuando dicha práctica constituye una franca violación a la Ley de Régimen Electoral.

“Hoy el presidente dice que las encuestas son falsas, que su penco candidato no está por debajo de nosotros en las encuestas, que no cree en ese instrumento como mecanismo de medición, pero se le olvidó, que esas mismas firmas encuestadoras de prestigio internacional en el 2016, decían que el ganaba en primera vuelta con casi el 60%, y así ocurrió, lo que pasa es que no están preparados para perder”, afirmó Chu Vásquez.

Señaló que desde ahora y hasta el día de las elecciones, cuando se cuente el último voto en las urnas, el PRM y su candidato presidencial, “estaremos 24/7, defendiendo nuestros candidatos, no solo en el nivel presidencial, también congresual, porque sacaremos los diputados y senadores que necesita el país para realizar las transformaciones de cambios que demanda la sociedad dominicana.”

Además de Chu Vásquez, el acto estuvo encabezado por el sub-coordinador ejecutivo nacional de la campaña, Robinson Díaz, el diputado y aspirante a esa misma posición Agustín Burgos, el empresario Héctor Suarez y el exsenador por Dajabòn Mario Torres, entre otros.

