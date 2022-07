Christian Nodal cumple promesa: “Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – En los últimos meses, Christian Nodal ha estado envuelto en el escándalo debido al fin de su compromiso con Belinda y su supuesta nueva relación sentimental con Cazzu -intérprete argentina con quien ha protagonizado besos e intercambiado algunas frases amorosas-. De cierta manera, todos estos escándalos han opacado su carrera como solista y han provocado que el público centre su atención en los rumores.

En medio de todo este caos, el intérprete sonorense sorprendió al cumplir una promesa que le hizo a su maestro cuando tan solo era un niño. Todo ocurrió hace unos días, cuando el profesor Frank Javier Gutiérrez Sierra compartió con sus seguidores de Facebook un agradecimiento a Christian Nodal, quien habría sido su alumno, tras recibir una camioneta azul en la puerta de su casa.

“Los tiempos de Dios son perfectos… Gracias Kisha… Christian, una promesa de cuando eras niño: ‘Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro’. Promesa realizada. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita Hasta Argentina un abrazo. Tu profe Frank Gutiérrez y yo también te quiero mucho”, escribió.

El profesor acompañó su publicación con una serie de fotografías que tomó de la videollamada que sostuvo con el intérprete de Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, De los besos que te di, y de su lujosa camioneta color azul que se presume es una Chevrolet S10 Max 2023 con un costo aproximado de 610 mil 900 pesos mexicanos.

En las imágenes se puede apreciar a Christian Nodal muy contento por la reacción de quien fue su profesor, mientras que Frank Gutiérrez posó muy sonriente junto a su nuevo vehículo particular. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios de la publicación de Facebook se llenó con aplausos para el intérprete mexicano por, de cierta manera, reconocer el trabajo que día con día realiza su maestro en pro de la educación.

“Muchas felicidades. Muy merecido, Francisco, eso y más”. “Los frutos, grandes bendiciones”. “Felicidades, maestro, le mandamos un fuerte abrazo”. “Muchas felicidades por ese hermoso homenaje a su capacidad de inspirar a sus alumnos… qué manera de agradecer de Christian. Felicidades a él también por tener ese corazón tan generoso y agradecido con su nueva vida. No cualquiera lo hace y este gesto habla mucho de su calidad humana”, fueron algunas reacciones.

El ex prometido de Belinda no se ha pronunciado al respecto hasta el momento y posiblemente no lo haga, pues cuando realiza este tipo de acciones solo comparte sus emociones con sus seres querisos y los involucrados. Sin embargo, la sospresa que planeó para su profesor se viralizó en redes sociales y pronto aparecieron algunos memes.

Relacionado