Chris Wandell levantado el vuelo con álbum “Mi Monopolio”; habla sobre su lucha contra la depresión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista puertorriqueño Chris Wandell habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión que lo arropó después de la muerte de su manejador, «Nandito», hace dos años en un accidente de tránsito y que lo mantuvo alejado de la música desde entonces.

Destacó que, sumergido en la oscuridad de la depresión, notó como toda su vida retrocedía, la forma en que se fueron los contactos, las conexiones y las relaciones, conjuntamente con toda su música, botando por completo todo lo que había logrado.

En ese orden, señaló que la depresión es un tema que no todo el mundo se atreve a tocar por temor a que lo tilden de loco y eso dificulta poder salir de ella, por lo que instó a todas las personas que están pasando por situaciones similares buscar ayuda, no quedarse callados ni encerrados.

Reveló que realizar un viaje con un amigo lo ayudó a pensar en cosas diferentes, reflexionar sobre la vida y perderle el temor a recibir ayuda, porque la depresión es un tema importante que debe ser tomado en serio.

“La depresión es un tema que no todo el mundo se atreve a tocarlo, porque rápido piensan que los van a tildar de loco o que buscar ayuda está mal y no, no es así, lo peor que uno puede hacer es quedarse callado y encerrado solo, tienes que buscar ayuda y salir de eso, porque hay mucha gente pasando por esa situación de salud mental”, comentó.

El compositor contó su historia en El Nuevo Diario TV, al ser entrevistado por el periodista Elmer Feliz y la comunicadora Paloma de Rosa, en el programa “Novedades”.

(Ver programa).

Luego de haber retomado su carrera musical y lanzó nuevos proyectos, el artista entiende que su experiencia es un llamado a todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles a buscar ayuda y no dejar que la depresión se apodere de sus vidas.

“Estuve varios meses y le doy muchas gracias a Dios que salí de eso, hay personas que no salen de eso, hay personas que se quedan ahí y yo tuve la oportunidad de levantarme de eso y retomar la carrera que ya había tenido y se había afectado por esa situación, volví me recompuse y pude lanzar mi proyecto finalmente”, expuso.

Ave Fénix

Haber levantado el vuelo, luego de estar sumergido en las cenizas, le permitió a Chris Wandell lanzar “Mi Monopolio”, un proyecto compuesto por 12 canciones, sustentadas sobre la base del trap y reggaetón, cuyo lanzamiento había popsuesto debido a la oscura situación que le arropaba.

Rauw Alejandro, De La Ghetto, Jowell, Rafa Pabón, Brray, Almighty, Lyanno y Kevvo son algunos de los colegas que Wandell incluyó entre las doce canciones que forman parte de su primera producción, luego de dos años ausente.

