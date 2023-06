Chris Sale empieza a lanzar tras recibir buenas noticias sobre su hombro

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Lanzar desde una distancia de 60 pies no parece ser muy emocionante, pero para el zurdo Chris Sale, fue suficiente como para alegrarle el jueves por la tarde.

Sale, quien fue enviado a la lista de lesionados el 2 de junio por una reacción por sobrecarga en el hombro izquierdo, se sometió a un análisis de resonancia magnética el jueves por la mañana, que reveló que el zurdo podía empezar a hacer tiros por primera vez en cuatro semanas.

“Sé que no es nada espectacular”, expresó Sale. “Pero es importante para mí; son cosas de béisbol. Yo soy un jugador de béisbol y saltar a un terreno para no hacer actividades de béisbol no es nada divertido. Te desgasta.

“Ser capaz de poder salir y sentir que estoy haciendo algo para mejorar. Luego, esperar que, más temprano que tarde, pueda ayudar a este equipo de manera definitiva. Lanzar es mejor que no lanzar, eso es seguro”.

Sale tiene pautado volver a hacer tiros el sábado y luego continuará con un programa cada dos días, antes de conocer cuáles serán sus próximos pasos.

El zurdo salió de su apertura ante los Rojos el 1ro de junio tras 3.2 entradas de labor por dolores en el hombro. Fue movido en la lista de lesionados de 60 días el 3 del mismo mes, luego de que un análisis de resonancia magnética reveló una fractura por sobrecarga.

