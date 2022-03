Chris Rock se deja ver en público por primera vez desde la bofetada de Will Smith

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El único implicado que se ha mantenido callado tras el polémico incidente que tuvo lugar en los premios Oscar es Chris Rock. Mientras Will Smith se ha disculpado por su actitud violenta y su esposa Jada Pinkett-Smith también rompió el silencio, muchos son los que esperan saber qué tiene que decir el comediante sobre lo sucedido.

Luego de tres días alejado del ojo público, Rock fue visto el martes registrándose en el hotel Ritz Carlton de Boston, donde tiene previstas cinco actuaciones en el Wilbur Theatre de la capital de Massachusetts esta semana. El primero tendrá lugar este miércoles en la noche.

Según People, al comediante de 57 años se le vio vistiendo una sudadera con capucha gris debajo de una chaqueta azul, con pantalones de chándal grises y una gorra oscura.

Mientras todos hablan de este tema, los involucrados han ganado en popularidad. Tanto así que TickPick, la compañía encargada de distribuir los boletos para los eventos de la gira de Rock, ha estado vendiendo más entradas para sus shows en dos días que en todo el mes de marzo, según aseguró Variety.

Incluso luego del incidente en los Oscar los tickets, ya agotados, alcanzaron un precio de $346, cuando antes de la bofetada tenían un costo mínimo de $46.

Por el momento Rock no se ha pronunciado sobre el incidente. Smith, por su parte, se disculpó a través de un comunicado con él y con La Academia, luego de que en la noche del domingo subiera al escenario y le propinara una bofetada al comediante por hacer un chiste relacionado con la alopecia que padece la esposa del actor.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, sostuvo.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, añadió.

