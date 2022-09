Chris Paul y LeBron James también consideran corta la sanción a Robert Sarver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La sanción impuesta por la NBA a Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns, sigue dando de qué hablar. Después de saber que varios trabajadores de la propia franquicia consideran que la multa de 10 millones de dólares y la suspensión de un año era un castigo insuficiente, dos de las voces más reputadas de entre los jugadores de la liga se han alzado en la misma posición. Concretamente, han sido Chris Paul y LeBron James quienes, mediante sus redes sociales, han hecho ver su descontento con la decisión de la liga.

«Como muchos otros, he visto el informe y estoy horrorizado y decepcionado por lo que he leído» comentó el base de los Suns. «Este tipo de conductas, especialmente las relativas al trato a las mujeres, son inaceptables y no deben repetirse nunca. Bajo mi punto de visto, la sanción se ha quedado corta a la hora de penalizar comportamientos que todos podemos considerar repugnantes. Mi corazón está con todas las personas afectadas».

LeBron, por su parte, opinó de forma similar: «He leído sobre la historia de Sarver un par de veces ya. Siendo honesto, creo que nuestra liga ha obrado mal, y no necesito explicar por qué. Todos vais a leer la historia y opinar por vosotros mismos. Pero ya lo he dicho antes y lo volveré a decir: no hay hueco en la liga para este tipo de comportamientos. Amo esta competición y tengo mucho respeto por sus líderes, pero esto no está bien. No hay espacio para la misoginia, sexismo, o racismo en el entorno laboral, da igual si hablamos de propietarios o de jugadores. Nuestra liga debe defender una serie de valores, y esta vez no se ha hecho».

Que sean Paul y LeBron quienes protesten no es baladí, pues son dos de los jugadores más influyentes de la competición. Chris fue durante varios años presidente del sindicato de jugadores, mientras que James se ha alzado en ciertas ocasiones como una suerte de representante de los mismos, como ocurrió por ejemplo cuando la liga estuvo a punto de detenerse durante los playoffs de 2020 como protesta por los distintos asesinatos raciales en Estados Unidos. Veremos si esto hace a la NBA reconsiderar su decisión de alguna manera, aunque Adam Silver ya ha querido dejar claro que no está entre sus capacidades quitarle la franquicia a Sarver.

