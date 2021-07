Chris Paul sobre primer partido de la final: “Sigue siendo baloncesto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Chris Paul disputará las primeras Finales de la NBA de su extensa carrera y ahora solo cuatro victorias ante los Milwaukee Bucks le separan del tan ansiado Trofeo Larry O’Brien.

Sin embargo, el base de los Phoenix Suns no mostró ningún tipo de nerviosismo o emoción especial durante la rueda de prensa previa al comienzo de la eliminatoria definitiva por el título.

“Sigue siendo baloncesto”, afirmó el jugador ante los periodistas. “Creo que todos estamos concentrados en el objetivo que tenemos entre manos. Es extraño porque no hay más partidos. Normalmente veo partidos todos los días, así que esa es la parte que menos me gusta. Pero prefiero jugar a no hacerlo.”

Paul ha contribuido de manera notable a que los Suns disputen sus primeras Finales desde 1993 a pesar de haber superado diversos obstáculos durante el último mes. Primero fue una lesión en el hombro, posteriormente un positivo en COVID-19 y, de forma más reciente, un pequeño desgarro de ligamentos en su mano derecha.

Aún así, el experimentado point-guard está promediando 18,1 puntos y 8,7 asistencias en los presentes playoffs, con actuaciones tan destacadas como los 41 puntos anotados para liquidar a Los Angeles Clippers en el sexto duelo de Finales de Conferencia.

A pesar del imponente escenario, novedoso para sus compañeros y para él mismo, Paul predicó una perspectiva cautelosa y, a su vez, lúdica. “Todo se basa en el equilibrio”, añadió. “Nuestro equipo sabe cuándo concentrarse y cuándo podemos disfrutar el momento y divertirnos. Este es un juego de niños. Es una bendición poder jugar a este juego.”

