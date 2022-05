Chris Paul no se rinde: «Volveremos el próximo año»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Quizás sea una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años. Phoenix era favorito al anillo. Las 64 victorias logradas en regular season, su gran nivel de juego y el que los rivales parecieran un paso por detrás, hacía que casi todos apostasen por verles al menos en las finales de la Conferencia Oeste y, si apuramos, de nuevo en las Finales de la NBA.

Se han quedado por el camino. El sufrimiento para derrotar a New Orleans no fue casualidad. Dallas es mejor equipo que los Pelicans y ha terminado por dejar en la lona a Monty Williams y sus chicos. Obvio que los de Arizona tienen futuro, pero para Chris Paul, jugador de 37 años, cada golpe resuena con más fuerza que para el resto. Cuestionado por si podría llegar pronto su adiós a las canchas, el genial base responde como mejor sabe, prometiendo batalla para el curso 2022-23.

«Juegas la temporada al nivel que necesitas y no ganas. Con cada derrota así van a decir que era tu mejor oportunidad. Pero en mi caso, y hablo de nosotros, volveremos el próximo año. Solo te diré eso. No me retiraré mañana, gracias a Dios. Con suerte, estaré sano para volver. Voy a seguir jugando».

Lo cierto es que a nivel personal parece que los Game 7 son una losa demasiado pesada para el veterano point guard. Para ser exactos, se ha visto derrotado en los últimos seis que ha disputado. Anoche no pudo evitar la eliminación de los suyos al quedarse en 10 puntos y 4 asistencias, números que le dejan en un promedio de 9,4 puntos y 3,6 pérdidas en los cinco últimos encuentros de la serie. Sí, no ha estado a su nivel habitual y entona el mea culpa.

«Creo que simplemente salimos y no hicimos lo suficiente suficiente. Creo que Monty Williams dijo que eso depende de él, pero creo que depende de mí, como base, como líder del equipo. Tenía que salir y asegurarme de que el equipo haciendo los tiros correctos y todo eso», sentencia.

Relacionado