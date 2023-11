Chris Paul, expulsado por Scott Foster: «Es algo personal»

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- La situación entre Chris Paul y el árbitro Scott Foster está empezando a llegar a límites un tanto extraños. Los resultados del base en los partidos de playoffs en los que es Foster quien pita hace tiempo que dejaron de parecer casualidad (2-17 con él, 70-54 con otros colegiados), y esta madrugada Scott ha vuelto tener un encontronazo con el base, que fue expulsado durante la visita de los Warriors a Phoenix.

La acción tuvo lugar en el segundo cuarto, cuando Paul recibió dos faltas técnicas en cuestión de segundos que le obligaron a abandonar la pista antes de tiempo. La primera de ellas llegó por protestar una falta señalada sobre Kevin Durant, y la segunda, casi de forma consecutiva, por no cesar la protesta. Esto hizo inevitable que Chris fuera preguntado al respecto en rueda de prensa, y el base dio a entender una intrahistoria bastante larga con el colegiado.

«Es algo personal» afirmó. «Tuvimos una situación hace un par de años y desde entonces la cosa es personal. La liga lo sabe, todo el mundo lo sabe. Incluso ha habido una reunión, es algo que tiene que ver con mi hijo. Me parece bien que un árbitro diga lo que quiera decir, pero no deberían usar las técnicas simplemente para intentar tener razón. Hay conversaciones continuamente, y algunos árbitros hablan contigo de forma bastante sana. Pero al final él tiene más poder porque puede pitarte una técnica».

Esta mención del jugador a su hijo hizo que se le pidiera más información al respecto, pero Paul no quiso entrar en detalles demasiado personales: «Sí, la liga lo sabe y él lo sabe. Tuvimos una reunión con él en la que estaban mi padre, Doc Rivers y Bob Delaney (también árbitro). Fue cuando jugaba en los Clippers. Fue algo bastante grande y se ve que lo ha seguido siendo. No he dicho nada por lo que me vayan a multar, ¿no?» añadió con tono sarcástico.

Con todo, Paul terminó con algo de autocrítica: «Tengo que hacer un mejor trabajo para mantenerme en pista y estar con mis compañeros. Porque es posible que me encuentre a Foster en un Game 7 dentro de poco».