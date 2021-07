Chris Paul: “Esto no se ha acabado, tenemos que estar listos para Milwaukee”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Chris Paul y los Phoenix Suns sufrieron una dolorosa derrota en casa ante los Milwaukee Bucks (119-123) que les deja al borde del abismo en estas Finales, pero el veterano base defendió que aún no hay nada decidido y pidió a su equipo que esté preparado para el próximo partido.

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil. No esperábamos que lo fuera. Es duro. Nuestro entrenador nos lo ha dicho todo el año: lo que queremos está al otro lado de lo duro. Y no puede ser más duro que ahora”, dijo en una rueda de prensa.

“Así que tenemos que reagruparnos y aprender de esta derrota. Pero esto no se ha acabado: tenemos que estar listos para el sexto partido”, añadió.

Los Bucks lograron una enorme victoria a domicilio frente a los Phoenix Suns que abre la posibilidad para que los de Milwaukee, que dominan por 2-3 las Finales, puedan coronarse ante su público el próximo martes en el sexto partido.

Los Bucks arrebataron a los Suns el factor cancha con un brillante rendimiento de su trío estelar: Giannis Antetokounmpo (32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias), Khris Middleton (29 puntos y 7 rebotes) y Jrue Holiday (27 puntos y 13 asistencias).

Por parte de los Suns, Devin Booker anotó 40 puntos, pero durante la mayor parte del encuentro se vio muy solo en ataque.

Hasta los últimos compases del encuentro, los Suns echaron en falta la mejor versión de Chris Paul, que al final acabó con 21 puntos y 11 asistencias y que fue clave para intentar la remontada.

A Paul le preguntaron concretamente por el segundo cuarto del partido, que comenzaron con un claro 37-21 a favor pero que terminó en el descanso con un 61-64 para los Bucks tras un descomunal parcial de los visitantes (24-43).

“Los partidos duran 48 minutos. Volveré a ello y veré ese segundo cuarto, pero tenemos que jugar como empezamos el partido. Tenemos que conseguir un partido entero así, especialmente yendo a Milwaukee”, comentó.

Por su parte, Booker concedió que esta es “una dura derrota” para los Suns.

“Tuvimos un gran comienzo y nos dejamos llevar. Ellos se mantuvieron resilientes y siguieron jugando”, apuntó.

Como ha dicho en otras ocasiones, Booker insistió en que el juego de los Suns comienza con la defensa y dijo que ahí deben mejorar para el decisivo juego del martes en Milwaukee.

Por último, al joven escolta le preguntaron por la jugada clave del encuentro, cuando, con 29 segundos en el reloj, los Suns perdían solo por uno y tenían la posesión.

El balón fue para Booker, pero Holiday se lo arrebató y le regaló un tremendo alley-oop al contraataque a Antetokounmpo, que además recibió un libre adicional.

“Intenté anotar, Jrue estaba detrás de mí. Me di la vuelta y estaba justo ahí”, resumió Booker.

