Chris Paul, descartado también para el sexto juego contra Denver

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Los Phoenix Suns tendrán que enfrentarse a su posible eliminación sin Chris Paul. El base, que cayó lesionado en el segundo encuentro de la serie ante Denver, ha sido descartado también para el sexto partido, en el que los de Monty Williams necesitan ganar si quieren seguir con vida en estos playoffs.

«Está pudiendo ejercitarse más, eso seguro» comentó el técnico cuando se le preguntó por él. «Me gustaría establecer una relación causa-efecto y decir ‘si está haciendo más eso significa que…’ pero voy a ser cauto porque todavía no he recibido ningún informe que me diga si está el 80%, 90% o lo que sea».

Según asegura Tim MacMahon, periodista de ESPN, durante la jornada del miércoles Paul estuvo realizando individual ejercicios intensos de tiro tras bote y triples en movimientos, primero junto a algunos compañeros y luego de forma individual. Su estatus para un hipotético Game 7 sigue estando en el aire, pero lo que está claro es que si, con los suyos jugándose un partido a vida o muerte no puede estar sobre la pista, va bastante justo de tiempo para estar en dicho séptimo partido.

Ayton es duda

Phoenix podría tener que enfrentarse también a la baja de Deandre Ayton, quien ha sido incluido en la lista de dudas debido a una contusión en las costillas. El pívot no se ha perdido ningún duelo de la serie, pero su impacto ha sido tan reducido que se le ha echado tanto de menos como a Paul. Aun así, no serían buenas noticias para los de Arizona perder más efectivos de cara al choque más importante de la temporada, por lo que habrá que estar atentos a las novedades con respecto a su estado.

