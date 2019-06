Chris Paul cataloga su relación con Harden como “insalvable”; pide cambio a los Rockets

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La situación interna en los Rockets de Houston está en un punto crítico. Distintos reportes han revelado la terrible relación que tuvieron las estrellas Chris Paul y James Harden durante la temporada pasada, la cual terminó de explotar con la más reciente eliminación del conjunto ante los Warriors de Golden State.

Vincent Goodwill, de Yahoo Sports, informó este martes que Paul ha solicitado formalmente un cambio de equipo al catalogar su relación con Harden como “insalvable”; de hecho el reporte revela la frase “él (Harden) o yo” dentro de la conversación del base con el alto mando de los Rockets.

El reporte también explica que ambos jugadores tuvieron alrededor de dos meses sin hablarse, creando un ambiente hostil en el vestuario del equipo y afectando al resto de sus compañeros.

La gerencia de los Rockets ya había dicho que haría una limpieza total en el equipo, colocando a todos sus activos disponibles. Ahora, parece que al menos Paul tiene un pie fuera de la organización.

New story: Sources tell @YahooSports Chris Paul wants out of Houston. Relationship with James Harden deemed “unsalvageable”: https://t.co/UhHo0gAr8i pic.twitter.com/Txjtrvkeoc

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) 18 de junio de 2019