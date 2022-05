Chris Paul, autocrítico tras su expulsión por faltas en juego ante los Mavericks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- El cuarto partido entre Mavericks y Suns estuvo marcado por la escasa presencia de Chris Paul. El base, que se cargó muy rápidamente de faltas, disputó tan solo 23 minutos, y en concreto solo llegó a jugar 4 minutos en toda la segunda mitad, lo que lastró notablemente a los suyos y permitió a Dallas sumar un triunfo que puso el 2-2 en la serie. Algunas de estas señalizaciones fueron bastante polémicas, pero CP3 optó por la autocrítica cuando se le preguntó al respecto, reconociendo que debió evitar verse involucrado en dichas acciones.

«Ha sido una locura» reconoció tras terminar por primera vez un partido de playoffs con más faltas que puntos. «No puedo ponerme en situaciones que permitan a los árbitros señalar esas faltas. Tengo que centrarme a mí mismo e intentar ser mejor».

La cuarta falta, que le fue señalada justo antes del descanso, fue la que puso a Paul en una posición verdaderamente complicada, una falta bastante ligera pero en la que cometió el error de, sabiéndose en riesgo, pelear por un rebote irrelevante sin tiempo para hacer nada en caso de coger el balón. En este caso, Luka Doncic exageró el contacto, algo que él mismo reconoció: «Chris me preguntó si el empujón había sido tan fuerte y le he dicho que no, que ha sido una jugada de listo. Él me ha respondido que ya lo sabía».

Pese a contar con cuatro personales, CP3 arrancó el tercer cuarto en pista, pero la quinta no tardaría demasiado en llegar. Esta vez, el base volvió a generar un contacto innecesario al cruzarse en el camino de Brunson tratando de forzar la falta del de los Mavericks, lo cual le costó la personal en ataque. Pese a que Monty Williams empleó su challenge en esta acción, la NBA ha incidido mucho este año en este tipo de contactos en los que el jugador con balón frena para generar el choque con el defensor, de modo que los colegiados no cambiaron su decisión.

Finalmente, un minuto y medio después de haber vuelto a pista en el último cuarto, Paul cometió su sexta falta, quizás la más discutida. Pese a apartar claramente su cuerpo para evitar contactar con Brunson mientras este palmea un rebote ofensivo, sí saca durante un instante la mano, aunque no está claro si de forma suficiente como para señalar una falta tan trascendente. Con todo, como él mismo comentó en sus declaraciones, fueron acciones evitables en las que corrió un riesgo innecesario.

«Tengo que ver las jugadas repetidas para analizarlas bien. Ahora mismo todo el partido es un recuerdo borroso» concluyó.

