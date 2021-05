Chris Paul asegura que estará en el segundo partido ante Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Fue el susto de la jornada. Apenas se había iniciado el segundo cuarto del primer partido de la serie que disputan Suns y Lakers cuando Chris Paul quedó tendido sobre el parqué con gestos de dolor. En una acción tan confusa como fortuita, el base se lastimó el hombro a la vez que recibía un golpe en la cabeza. Fueron momentos de angustia, sobre todo para Phoenix, que veía como su regreso a playoffs tras tantas temporadas podía quedar empañado casi antes de empezar. Por suerte no fue así. CP3 volvió a la cancha, y después de otro breve paso por vestuarios, completó un partido que sirvió para que los de Arizona se pusieran por delante en la eliminatoria.

Había satisfacción en los Suns. Acababan de vencer a los actuales campeones. Pero entre tal alegría quedaba la duda de conocer el estado físico del point guard de cara al resto de la serie, sobre todo tras ver que no estaba del todo cómodo sobre la pista. Finalizado el encuentro se supo que Paul había sufrido una contusión en el hombro derecho y que la dolencia, en principio, no pasaba de ahí. En todo caso quedaba preguntar al protagonistas, y según palabras de Monty Williams, este le ha dicho que está, y estará, bien.

“Hablé brevemente con él hace un momento y me dijo que estaba bien y que estaría bien en el futuro. Estaba bastante dolorido cuando regresó a la cancha, pero que lo hiciese nos dio mucha energía. Fue inspirador verlo ahí fuera dándolo todo en ambos lados de la cancha”, expresa el head coach. Y por si quedaban dudas, así de tajante estuvo Paul cuando se le cuestionó si estaría listo para el Game 2. “Absolutamente”. Eso sí, se asustó en el momento. “Solo recuerdo que sentí algo y escuché como un crack, o lo que sea”, explica.

Ver a Chris Paul retorcerse sobre el parqué solo trajo malos recuerdos. Su clase y su carrera en general solo despiertan elogios, pero de igual modo fue imposible no recordar las lesiones que sufrió en su etapa con Los Angeles Clippers, o esa tan reciente siendo jugador de Houston Rockets cuando tenía tan cerca eliminar a Golden State Warriors. Esta vez para que la suerte sí le ha sonreído.

Aunque se le vio limitado tras el golpe, Paul marcó el tono para el equipo, ese que deja claro que la intensidad y lucha sobre el parqué no es negociable. Justo sobre eso habló también Monty Williams tras el partido. “Cada vez que un chico lpone el límite físico a esa altura después de recibir ese tipo de golpe, te da energía. En esos momentos piensas en cada experiencia que Chris ha tenido, cuántos partidos ha jugado, todo lo que ha logrado… Nadie lo habría culpado por no regresar, pero cuando regresó, vimos la emoción en su rostro y creo que eso impulsó a nuestros muchachos. Me emocioné solo por verlo luchar esta noche”, concluye

