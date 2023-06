Chris Paul a espera de decisión de los Suns sobre su futuro

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Si hace una semana se le daba casi por despedido por parte de los Suns, ahora todo está en el aire. La situación de Chris Paul y su futuro en Arizona está lejos de aclararse, al menos por parte de la franquicia, ya que el jugador tiene claro qué quiere hacer tras analizar las opciones con su familia.

Esa es la información que maneja Duane Rankin de The Arizona Republic. Según este, el base espera permanecer en su actual equipo durante la campaña 2023-24, algo que el propio jugador ha corroborado con las siguientes palabras: «Absolutamente (quiero quedarme en Phoenix). He hablado con mi familia, hemos tenido conversaciones sobre lo que podría ser, lo que podría pasar… He hablado con mi agente y también lo hice con mi hermano», explica.

CP3 no puede ser más claro, la cuestión es que la pelota no está en su tejado. De cara a la temporada venidera, el jugador de 38 tiene garantizados 15,8 millones de dólares de los 30,8 de su contrato y los Suns tienen hasta el 28 de junio para cortarle y evitar que quede plenamente garantizado. Hasta hace días en plan parecía prescindir de él por la vía rápida, pero ahora parecen haber surgido otras salidas…

Así es. Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, varias franquicias han levantado el teléfono para preguntar por Paul y buscar su llegada vía traspaso. Es obvio que para Phoenix sería más rentable en términos financieros traspasarlo que cortarlo y tener que afrontar el pago de esos casi 16 millones de dólares. Quizá este sea el motivo de que su adiós haya sufrido en frenazo. En toco caso, la resolución del caso no se dilatará más allá de la mencionada fecha límite.

Relacionado