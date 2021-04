Chris Duarte, jugará por RD: “Tengo muchas metas por cumplir”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Chris Duarte dejó una huella imborrable en su temporada con los Patos de Oregon, a los cuales lideró hasta la ronda de los Dulce 16 en la NCAA, pero su carrera no se detiene en este punto y ahora se prepara para dar el salto al profesionalismo, donde espera poder seguir cosechando éxitos.

“Estoy muy agradecido con la oportunidad que Dios y la Universidad de Oregon me dieron, no me gusta hablar de cosas del futuro, pero sé que vienen muchas cosas buenas. Tengo muchas metas por cumplir, ahora es que mi carrera comienza y gracias a Dios tuve una gran temporada en Oregon”, dijo Duarte al ser entrevistado por el cronista Luis Tomás Rae.

Duarte, nativo de Puerto Plata, lideró a los Patos a marca de 14-4 en la Conferencia Pac-12, logrando una media de 17.1 puntos, con 4.6 rebotes y 2.7 asistencias, mientras lanzaba para un 53.2% en tiros de campo y un 42.4% desde la línea de tres puntos, en 26 partidos, en los que promedió 32.6 minutos por juego.

La actuación del base dominicano, que tiene 23 años, lo llevó a conquistar el Premio Jerry West que anualmente concede el Naismith Memorial Baskteball Hall of Fame al mejor al mejor base universitario de los Estados Unidos, una distinción que admite lo ha marcado para siempre.

“Ese premio es algo indescriptible, es algo que siempre va a quedar marcado en mí, en mi carrera, en la Universidad de Oregon, en mi familia y en mi país. Es algo que 10 años después podré enseñarles a mis hijos. Es algo con lo que me siento muy orgulloso”.

Esta distinción, junto a otras que alcanzó en la campaña de la NCAA, son el resultado de un duro trabajo y sacrificio, según sus palabras.

“A veces me siento, solo en mi cuarto en Oregon y me rio, porque se siente bien cuando trabajas duro día a día y cuando ves todos esos premios, todos esos logros viniendo hacia ti, es algo muy emocionante, es un sentimiento muy bueno. Creo que solo esos atletas que lo han logrado, saben cómo se siente, alcanzar esos logros, que se ganan con sacrificio”, explicó.

Aunque no lo afirma, su convicción de seguir creciendo en el baloncesto, ahora como profesional, indica que Duarte irá al próximo Draft de la NBA y el primer paso para ello es que reveló que firmó con la agencia que representa al jugador de los 76ers, Dwight Howard.

Ante la insistencia de si tomará la decisión de irse a la NBA, solo se limita a decir que “el tiempo es la mejor respuesta”.

Selección RD

Ante las dudas generadas sobre su posible participación con el seleccionado dominicano o con Canadá, Duarte fue contundente en su afirmación.

“Solo estaba en Canadá por tres meses y eso fue en el 2015, yo nací y me críe en Puerto Plata, yo salí de aquí a los 16 años, entonces no sé quién fue que tiró ese fuego, pero no creo que vaya a jugar para Canadá, porque no me interesa”.