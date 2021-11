VIDEO: Chris Duarte anota 15 y Pacers se imponen a Kings

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El base dominicano Chris Duarte anotó 15 puntos para contribuir con la victoria de los Pacers de Indiana 94-91 sobre los Kings de Sacramento, en la jornada de este domingo en la NBA.

Duarte fue parte de una ofensiva bien distribuida, en la que todos los miembros del quinteto titular anotaron 10 o más puntos, teniendo como principal anotador al Caris Levert con 22 unidades.

😤 @TJMcConnell ➡️ @C_Duarte5 to put us back in front#GoldBlooded pic.twitter.com/SqhtBwztVj

— Indiana Pacers (@Pacers) November 8, 2021