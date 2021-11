Chris Calderón: “La música es la mejor herramienta para evidenciar que todos somos iguales”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La música no tiene fronteras a la hora de fusionarse, y así lo comprueba la nueva propuesta del versátil cantautor dominicano Chris Calderón, que se sumerge en una fusión innovadora de ritmos en el tema “Me Pide Lleca”, un sencillo que abre la dimensión creativa del artista para presentar un “Dembow Lírico”, bajo la distribución de La Oreja Media Group.

Chris, quien en noviembre del pasado año estrenó su primer disco tropical-alternativo, nos presenta en esta oportunidad un contagioso dembow caracterizado por su fortaleza rítmica, matizado por la sensación holística del trabajo vocal de Calderón, quien en esta ocasión utiliza recursos del canto lírico que “fortalecen la interpretación sin alterar la naturaleza urbana del producto musical”, según las palabras del artista.

El sencillo además cuenta con un video musical bajo la dirección de la reconocida cineasta Dulcita Lieggi, que muestra a través de la danza una fusión de movimientos provenientes del jazz, el clásico y lo urbano, que describen con elegancia la esencia de la canción. Cuenta con la participación de la destacada bailarina Pamela Fulcar (Kuromi), y el diseño coreográfico de los renombrados artistas Stephanie Bauger y Erick Roque. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Gabriel Valencia, a quien le preceden importantes trabajos cinematográficos como son “Mosh” y “Blanco”.

“Sin el trabajo, la motivación y las ideas de Bassbreaker, no hubiera sido posible hacer esta genialidad, que une lo mejor de una pista sabrosa de dembow con un trabajo melódico muy particular? al final esta canción no tiene otra intención que la de hacer que la gente baile, salga y disfrute”, concluyó Chris Calderón.

“Me Pide Lleca” está disponible desde ya en todas las plataformas digitales y su video en el canal oficial de YouTube de Chris Calderón.

Más sobre Chris Calderón:

Chris Calderón lanzó su carrera como artista en el 2020 con “Calderón” un EP de seis canciones que navegan entre fusiones que incluyen merengue, funk, reggae, salsa, trap y fusón; una producción que fue bien recibida por la escena alternativa local.

Calderón también es conocido por su carrera como presentador y locutor con participación en los programas Con Jatnna, Esta Noche Mariasela, Tiempo Solidario y Enredados en Noticias SIN, acumulando una trayectoria de 10 años en televisión y radio. Ahora lo escuchas todos los días conduciendo Radio Bizarro, el programa especializado en música independiente transmitido desde las 5:00 p.m en una emisora FM local.

Relacionado