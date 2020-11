Chris Bosh, sobre salida de LeBron de los Heat: “Al principio me ofendí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El nombre de LeBron James significa muchas cosas para el deporte en general, y para el baloncesto y la NBA en particular. La discusión sobre el alcance que ha tenido para cada uno, sería infinita, y nunca pondría a todos de acuerdo. Pero si hay algo que no se le puede negar, es que el manejo que ha hecho James de su carrera, ha marcado el comienzo de la era del empoderamiento del jugador, disminuyendo el control de propiedad que tenían previamente las franquicias.

Cuando en 2014 dejó los Heat para retornar a los Cavaliers, LeBron dejó a sus compañeros de equipo con mucha incertidumbre, compañeros que querían mantenerse unidos. Sin duda hubo resentimientos, aunque nunca se conocieron peleas mayores entre los integrantes de aquel equipo.

Fue ahora Chris Bosh, compañero en los Heat y amigo de James, quién ha echado un poco de claridad sobre sus sentimientos en aquel momento.

“Cuando me enteré pensé que estaba bromeando, y unos diez minutos después, la noticia estaba en todas partes”, dijo el ala-pívot, en el podcast All The Smoke de Matt Barnes y Stephen Jackson. “Ahora lo entiendo. Pero en aquel momento no lo entendí. En ese momento, en mi mente, estaba listo para volver a juntar al equipo porque acabábamos de perder. Entonces, queríamos volver a armar algo para poder ganar. Y no pudo ser así”.

“Al principio me ofendí. Bron y yo hablamos de ello. Pero soy un competidor, y cuando regresas al vestuario y no ves a LeBron en su silla, te das cuenta de lo especial que era como jugador”, continuó Bosh, hablando sobre como se sintió jugando sin su amigo. “Estaba enfadado, y me tomó un tiempo superarlo. Me tomó meses. Después hablamos sobre ello y volvimos a buenos términos. Me alegro de haberlo hecho. Pero fue difícil lidiar con eso”.

Ciertamente, Bosh es uno de los amigos más íntimos de James en la actualidad. Por lo que podemos dar fe que la relación realmente pudo volver a su punto anterior, tras el enfado del ex Toronto y Miami.

Después de la salida de su compañero de equipo, Bosh tuvo problemas contractuales con la franquicia, que le plantearon seguir el camino de James. Pero finalmente, los Heat dieron el brazo a torcer y ofrecieron a una de sus estrellas, una extensión por cinco temporadas. Lamentablemente no pudo cumplir su contrato por problemas de salud, y el año pasado terminó anunciando su retiro.