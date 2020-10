Chris Bosh al recordar derrota del Heat en la final de 2011: “Fue vergonzoso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Miami Heat de 2011 siguen siendo a día de hoy recordados por su enorme poderío. La unión de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh en una misma plantilla marcó un antes y un después en la NBA, pero para sorpresa de muchos aquel súper-equipo necesitó dos intentos para hacerse con el anillo, ya que en su primera temporada acabaron cayendo ante los Dallas Mavericks en las Finales. Este fue sin duda uno de los tropiezos más dolorosos para los integrantes del roster, un sentimiento del que Chris Bosh ha querido hablar recientemente.

El ala-pívot fue entrevistado por Shannon Sharpe en el programa Club Shay Shay, en el que reconoció lo complicado que fue superar el golpe sufrido en aquella eliminatoria: “No solo perdimos las Finales, sino que la espera para la siguiente temporada fue especialmente larga porque fue el año del lockout. Estábamos pensando ‘¿De verdad no vamos a tener otra oportunidad?’ Fue vergonzoso y muy duro”.

“Simplemente no estábamos preparados” respondió cuando se le preguntó qué salió mal. “Fueron mejores que nosotros. No estuvimos listos a nivel psicológico y en general no jugamos bien, ni LeBron ni ninguno de los demás. En aquella serie aprendí que es imprescindible ganar experiencia como equipo y como jugador, y por desgracia a veces eso requiere pasar un proceso doloroso. En el momento en que perdimos, nos dimos cuenta de la importancia de los pequeños detalles y de jugar con ese dolor”.

No obstante, el ala-pívot no quiso desprestigiar el trabajo de Dallas, que logró llevarse el anillo pese a caer en el Game 1 y haberse visto 15 puntos por debajo en el segundo encuentro: “También hay que dar mérito a los Mavericks. Jason Kidd, Jason Terry, Dirk Nowitzki… Fueron muy constantes y lograron sacarnos de nuestro juego. Siempre iban un paso por delante, y siempre éramos nosotros los que teníamos que responder a lo que ellos proponían. Hay que reconocer su trabajo. Jugaron muy bien y nosotros no”.