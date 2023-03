Cholitín: «El Gobierno no me ofreció nada, me fui porque Abinader apoya a los municipios»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael «Cholitín» Barón Duluc, el alcalde recién juramentado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), aclara que el Gobierno no le ofreció nada ni lo sonsacó para dar el paso de apoyar al oficialismo, y asegura que lo hizo porque el presidente Abinader ha apoyado a toda la municipalidad y está gobernando bien. A través de un contacto telefónico, Cholitín le dijo a este redactor que Abinader ha sabido conjurar todas las crisis que se le han presentado al país, incluyendo la pandemia, la guerra en Ucrania, el huracán Fiona y otros obstáculos que se han superado. Fue enfático insistiendo en que no le ofrecieron nada para irse al PRM, y que dio el paso de manera incondicional, sin recibir nada a cambio. Así mismo afirma que está agradecido del expresidente Leonel Fernández, con quien tiene «muy buenas relaciones», y que antes de pasarse al PRM se reunió con altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo para informarle de su decisión. Dijo que se lo informó «por cortesía». Adelanta que le gustaría seguir como alcalde de Higüey, pero que eso se decidirá más adelante con el favor del PRM y de los munícipes. En su juramentación, dijo lo siguiente: «Es una decisión sopesada y determinada, con el firme deseo de aportar nuestros modestos esfuerzos a favor de esta causa nacional. Y les puedo compartir algunas de las preguntas y respuestas que me hice cuando estaba meditando esta decisión. «¿Cuál ha sido el gobierno que más ha apoyado a los ayuntamientos y los alcaldes y las alcaldesas? El del PRM. «¿Cuál ha sido la organización que ha representado una nueva forma de hacer política, con decencia, transparencia y eficiencia? PRM. «¿Cuál ha sido el gobierno que mayor presupuesto ha consignado a los ayuntamientos para llegar al cumplimiento de la ley? PRM. «¿Cuál es el partido que mejor trato cercano le da a sus dirigentes altos, medios y de base, sin distinción que no sea por el mérito de su trabajo? PRM. «Entonces, más claro ni el agua: desde hoy entramos a las filas del glorioso Partido Revolucionario Moderno: PRM.»