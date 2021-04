Choferes desafían el covid-19 y las autoridades de tránsito y transporte

Choferes dicen INTRANT no puede hacer nada para que ellos monten menos pasajeros, ya que es un mandato de sus dirigentes y que ellos son dueños de sus vehículos.

En abril del pasado 2020, nos topamos con la realidad de un virus que no solo llegó para quedarse, sino también para cambiarnos la vida, al inicio del coronavirus COVID-19 en República Dominicana, tanto choferes como pasajeros, tuvieron que hacer sacrificios para adaptarse a la nueva realidad.

En el transporte público se vio afectado con la disminución del número de pasajeros permitidos en carros y autobuses, esto llevó a un incremento de al menos 5 pesos en el precio del transporte, con la intención de compensar las pérdidas económicas de cientos de choferes que antes transportaban 6 personas y en lo adelante sólo podrían transportar 4.

Esto también afectó a ciudadanos que se vieron obligados a pagar un costo mayor para poder mantener el distanciamiento físico, que fue una de las medidas iniciales para combatir el coronavirus.

Para sorpresa de muchos y como si ya el coronavirus no estuviese entre nosotros, cientos de usuarios se toparon con la sorpresa de que los choferes ya están transportando 6 pasajeros, sin guardar distanciamiento y sin hacer el descuento de los 5 pesos que inicialmente se aumentó a raíz de la pandemia.

En los carros de la ruta 27 de febrero ‘‘Ta Popular’’ que va desde la Avenida Duarte hasta Pintura, antes de la pandemia el pasaje tenía un precio de 30,35 y 40 pesos, dependiendo la distancia, esto por el atractivo de que los pasajeros eran transportados con aire acondicionado, y que fue retirado al inicio de la pandemia y que tampoco han retornado al servicio.

Esta nueva medida fue calificada como abusiva y desconsiderada por los usuarios quienes solicitan se retorne el distanciamiento, ya que dicen que el coronavirus aún está latente y que, de no retomar el distanciamiento, se descuenten los 5 pesos y se vuelva a usar el aire acondicionado.

Al cuestionar a choferes sobre la medida, estos informaron que ofrecer el servicio les está dejando pérdidas, además de que es algo que conoce el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y que este no puede hacer nada para que ellos monten menos pasajeros, ya que es un mandato de sus dirigentes y que ellos son dueños de sus vehículos.

Sin embargo, al comunicarnos con el INTRAT, de manera no oficial, se nos informó que no tenían conocimiento de la nueva implementación y que era una medida arbitraria, pero tras tres días conversando con el señor Ramón Baldesyaque, esperando una posición del organismo, estos aún no tenían nada que decir.

Al conversar con Mario Díaz, vocero de CONATRA nos informó que mantienen las medidas de distanciamiento tal y como lo establecieron el INTRAT y el Ministerio de Industria, comercio y Mipymes (MICM), dijo que sus autobuses mantienen un estricto control.

En el caso del Metro de Santo Domingo el distanciamiento físico y demás medidas de seguridad se cumple a cabalidad en el exterior, sin embargo, inmediatamente ingresan a los vagones, esta disposición desaparece, sobre todo en “horas pico”.

A primeras horas de la mañana y finales de la tarde, los asientos con señalamiento de no ocupar y las marcas con las posiciones en las que se deben colocar los usuarios son ignoradas, quienes alegan que están ocupando todos los asientos porque van a mayor distancia en los asientos que de pie donde se producen tumultos tanto a la hora de entrar como de salir de los vagones.

Al conversar con Joel García, encargado de Comunicaciones de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) este nos informó que el distanciamiento y bioseguridad aún se mantienen en el Metro y que es una medida inocua el que los usuarios utilicen los asientos marcados. También explicó y que realizaran las investigaciones pertinentes para que la seguridad haga cumplir las medidas establecidas, ya que se encuentran cambiando los stickers deteriorados para que los usuarios no se confundan.

Por Massiel Upia