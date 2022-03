Choferes del transporte público en Santiago protestan contra monorriel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una considerable cantidad de transportistas se lanzaron a las calles este miércoles en Santiago Oeste, para exigir al presidente de la República, Luis Abinader, que sean incluidos en los proyectos de desarrollo de la ciudad.

Persio Veras, secretario general del sindicato de la ruta F, manifestó que no se opone al desarrollo de la ciudad, pero que el Gobierno debe sentarse en la mesa del diálogo con los sindicatos.

“Le estamos pidiendo, que el presidente sepa que no estamos de acuerdo, porque con nosotros no se ha sentado nadie. No paramos el progreso de nuestro Santiago Oeste, estamos de acuerdo, pero hay que hablar con nosotros”, expresó bajo lluvia el dirigente.

Veras también resaltó que tienen más de 40 años en la labor y que sus inversiones deben ser resarcidas.

El sindicalista insistió en repetidas ocasiones que defenderán los derechos de los choferes.

Relacionado