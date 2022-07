Choferes de Santiago consideran Gobierno debió incluirlos en entrega de bonos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Miguel Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Choferes de Santiago, manifestó que a pesar de que el bono de los 1,500 pesos anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, “se va en un desayuno”, debió incluir al sector choferil, ya que a su pensar, es uno de los más afectados por la crisis.

“La propuesta del presidente Luis Abinader de proporcionar un bono de 1,500 pesos a las familias necesitadas, no daría ningún resultado porque 1,500 pesos se van en un desayuno, de verdad que nosotros no podemos apoyar ese tipo de medidas cuando los artículos de primera necesidad se han disparado, están por las nubes, cuando la tarifa eléctrica ha aumentado más de un 100 % y el Gobierno se destapa con un bono de 1,500”, criticó.

Sánchez calificó la acción como discriminatoria, ya que, según explicó, a los transportistas no se les ha tomado en cuenta “para nada”.

“Ese bono al sector transporte lo deja fuera, lo que también conlleva una discriminación al sector transporte que ha sido el más golpeado desde la pandemia para acá. Al sector transporte no le ha tocado nada y hoy nueva vez se demuestra que a este sector no se le toma en cuenta, porque tampoco es incluido en el bono de los 1,500 pesos que, aunque no da ni para pagar un mes de luz da para comprar aunque sean 10 aspirinas”, subrayó.

Finalizó, exhortando que aumenten el monto a distribuir y que implementen políticas para los artículos de la canasta familiar.

“Exhortamos al Gobierno a que aumente la cantidad económica en el bono, pero que haya una política real de los artículos de primera necesidad porque , de lo contrario, el país está en un túnel”, señaló.

