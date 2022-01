Chófer de camión gana RD$50 millones con Megachance de Loteka

Comparte esta noticia

EEL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Daniel Manuel De la Rosa Peña, chofer de camión de una empresa del distrito nacional, residente en el sector de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte recibió 50 millones de pesos y una jeepeta Chevrolet Tahoe que ganó con el Megachance de Loteka.

Daniel Manuel De la Rosa Peña, quien es padre de tres hijos, dijo sentirse agradecido de Dios y de Loteka, ya que cada vez que jugaba lo hacía con la esperanza de que algún día cambiaría su vida.

En medio de su alegría expresó: “Uno siempre tiene la esperanza en que Dios nos dará la oportunidad de algo, que uno va a restaurar todo aquello que uno ha pasado”.

El señor De la Rosa realizó la jugada ganadora el viernes 24 de diciembre, prácticamente al cierre de las ventas, en una agencia ubicada en el Tamarindo de Santo Domingo Norte. Los números ganadores fueron 08-44-87-76-67.

Al describir su experiencia de ganador, De la Rosa Peña expresó que siempre ha tenido la oportunidad de viajar a muchas provincias, trabajando actualmente como chofer; pero asegura que el día que realizó la jugada no pudo viajar como tenía previsto a Barahona y cuando dejó a su compañero en Sabana Perdida, llegó a su casa, revisó el ticket, y le dijo a un compadre que revisara porque no creía lo que estaba viendo y entre risas cuenta que su compadre le dijo “estamos coronao”.

Otra gran ganadora fue Yahaira Caminero, quien vendió la jugada ganadora. Yahaira tiene trece años trabajando como representante de ventas en Loteka y recibirá medio millón de pesos como premio por la venta del ticket ganador.

“Mi reacción fue, oh un ganador en mi agencia ¡qué emoción!, sabía que había un premio por vender el ticket ganador, pero no sabía qué cantidad. Me sorprendió cuando mi supervisora de ventas me dijo que era medio millón de pesos, no tuve palabras, me quedé así en shock”, manifestó Caminero.

Caminero agregó, “Le recomiendo a mis compañeras que ofrezcan el juego del MegaChance a nuestros clientes, que es un juego de muchas oportunidades para que ellas también ganen como lo he sido yo”.

Sobre el MegaChance

El Megachance de Loteka es un popular juego que se realiza diariamente por los sorteos de Loteka y con el cual los jugadores podrían llegar a ganar hasta RD$500 millones de pesos.

Toda jugada del MegaChance también participan gratuitamente en La Repartidera, a fin de optar por más de un millón de pesos diario en premios de mil pesos.

Según Edgar Tejada, “el MegaChance es el juego que más devuelve a los jugadores por concepto de premios”.

