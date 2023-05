Chirino, D’Rivera y Campallo, salsa, jazz y flamenco en ayuda de la niñez latinoamericana

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – El cantante cubano de salsa Willy Chirino, el saxofonista y clarinetista del mismo origen Paquito D’Rivera, una estrella del jazz latino, y el bailaor de flamenco Rafael Campallo unirán sus talentos en beneficio de los niños latinoamericanos en una gala en Miami.

La tercera gala benéfica panamericana América Viva!, que es organizada por América Viva Alliance (AVA), formada por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la infancia, tendrá lugar el 27 de octubre en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center de Miami, según anunciaron sus artífices.

Además de Chirino, D’Rivera y Campallo estarán en el escenario el Miami Children’s Chorus, la New Land Dance Company y la América Viva Band como parte de un espectáculo patrocinado por ATR Luxury Homes, Adonel y Loud And Live.

«Estos talentosos artistas nos llevan a través de nuestra historia, de nuestras raíces, y nos muestran la fusión de culturas que nos convierte en un continente maravilloso, explosivo en ritmo, en color, y en arte», dijo Patricia Janiot, embajadora de AVA.

Cada uno de los espectáculos que se han presentado en estas galas son versiones nuevas de América Viva!, clasificado entre los 10 mejores shows en el Festival Fringe de Edimburgo y nominado al Latin Grammy.

Con 30 bailarines, músicos y cantantes en escena, el show muestra cómo nació en este continente un «alma mestiza» de la mezcla de las culturas española, africana e indígena.

Este año participan organizaciones de ocho países del continente americano, como Friends of Children of Venezuela, The Nobis Foundation, Colombianitos, New Land Theatricals, Show me your World, Comparte por una Vida Colombia, America Developing Smiles y Healthy Bella’s.

La Alianza América Viva (AVA), creada en 2019, reúne a pequeñas y medianas organizaciones sin fines de lucro bajo un mensaje de diversidad cultural para apoyar sus programas humanitarios en diferentes países de las Américas.

«En AVA creemos que ‘mestizaje’ significa inclusión, e inclusión significa solidaridad», proclama esta organización con sede en Miami.

